樊亦敏選港姐後嚴重脫髮 自揭無法生育無奈拒絕前度求婚

TVB網絡系列《電視城內》請來「三太」樊亦敏（Amy）擔任嘉賓，細訴她的電視故事。向來鬼馬多言的Amy在家中沉默寡言，在外面也少與人接觸，整天埋首自己的世界。樊亦敏說：「媽媽覺得我要出去多見人，嘗試同不同嘅人溝通，佢幫我填咗（港姐）報名表格我都唔知，但因為呢個機會，我嘅人生有唔同嘅突破。」當選1991年最上鏡小姐後，Amy要履行一年港姐合約，負責感謝贊助商和推動香港旅遊業，公司更安排她到台灣與鄭伊健、劉錫明參加TVBS活動，偏偏這時她身體出現問題。

Amy因為免疫系統問題幾乎甩光頭髮，她說：「雖然同公司簽咗約，但好多事情都做唔到，當初希望我主力拍劇，後來變咗做主持。」其實履行港姐合約時她已開始病，被大風吹便會暴露病情，公司叫她不要出外景，因此惹來不少耍大牌的傳言。Amy表示公司高層知道她的情況，連梳頭化妝人員也知情，化妝間本來有VIP房，不是新晉演員可以使用，但同事們專誠給她用，避免暴露病情，但就難免惹來難相處、有特權等傳聞。 感恩沒被公司放棄 Amy一直感恩公司沒有放棄她，拍不到劇就讓她做主持：「人總會遇到不同嘅困難，只要你肯邁出第一步，凡事睇得簡單啲。人哋唔放棄自己，你更加唔可以放棄。」她認為誤解在所難免，唯有做好自己，時間會讓大家明白。Amy幸運地康復了，可以分享自身經歷。若然好不了，她也會用另一種心態面對，轉化為正能量。Amy感恩34年前開始，在TVB打了人生第一份工作，經歷了廣播道、清水灣到將軍澳三個地方，滿是美好回憶，台前幕後人情味濃、團結性高，無論在哪個年代、甚麼經濟環境，大家都將手頭上的事做到最好。

自言性格較Cool的Amy，全靠《愛．回家之開心速遞》中「三太」一角讓大家見到她另一面。Amy喜歡三太這個角色，表面搞笑，但內心卻充滿希望，凡事只要齊心，總能找到解決方法。提到未圓的演藝夢，Amy希望演殺手、專業人士等亦正亦邪的角色。相比得獎，她更希望成為每個人都想合作的演員。

時肥時瘦有原因 至於時肥時瘦，Amy解釋是配合角色，三太攣頭髮時肥一點好看，後期才決定瘦一點變得較斯文。她花了一年時間調整體重，不勉強自己做不舒服的事，每天花五分鐘與身體溝通，慢慢便知道身體需要甚麼。現實中Amy是黃金單身一族，自小讀天主教學校，又對道教文化感興趣，但絕非因宗教而獨身，只是緣分交錯。她自爆年輕時有人求過婚，但因自己身體無法生育，對方是獨子要繼承香火，她寧願對方找個能生育的女人結婚。Amy又稱有追求者不喜歡「毛孩」，見到狗嚇到企在牆邊，理念不同，加上當時自己有哮喘又病情反覆，每月打幾百支針，又要食類固醇，最終她選擇寄情工作。

學習面對死亡珍惜現在 父母離婚令Amy對愛情有恐懼，曾發噩夢夢見自己結婚，嚇到札醒兼全身標冷汗。她不知道將來會否突然閃婚，但身邊人一定要相處舒服，以及有共同理念。 在身體最艱難的日子，Amy和死亡十分接近。她認為每個人都要學習如何面對死亡，無畏懼地面對，才能珍惜現有時間，令人生變得正能量。除了專訪，《電視城內》每集都會帶大家暢遊電視城。今集Amy會公開自己的Locker放了甚麼物品，更搞笑地稱歡迎大家寫情信給她。Amy更破天荒帶大家參觀《愛．回家》的錄影廠，公開熊家真面貌，除了為大家介紹人見人愛啤啤的靚屋，更大爆《愛．回家》的劇本有兩種Size，大的原來是為劉丹而設！