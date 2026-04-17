潘宏彬逝世終年63歲 曾與劉德華傳「斷背」到絕交

曾參演TVB劇集《新紮師兄》飾演陳厚德的潘宏彬，今日(17日)傳出離世消息，享年63歲。其死訊由最新一屆「香港電影金像獎」特刊內的悼念名單公開，當中列明潘宏彬於今年與世長辭，消息一出令不少觀眾感到惋惜。
經典劇集
潘宏彬出身TVB第10期藝員訓練班，同期同學還有劉德華、梁家輝、戚美珍及徐錦江等，潘宏彬拍過多部經典劇集，包括《獵鷹》、《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》、《畫出彩虹》等，1988年他轉戰台灣市場拍過幾部台劇，直至1998 年，潘宏彬退出娛樂圈，轉行任職地產經紀，2014年，他再次回歸影壇，為《微交少女》客串演出，成為他人生最後的一部作品。
劉德華老友
外形俊朗的潘宏彬與劉德華識於微時，交情一度非常深厚。劉德華對這位老友相當關照，不僅邀請他擔任演唱會嘉賓及電影配角，更曾以高薪十萬元一個月安排他在歌迷會任職。早年二人關係密切，甚至惹來外界對他們有不實的「斷背」揣測，當時劉德華激動否認，潘宏彬亦澄清已有穩定交往的日籍女友。
斷絕來往
隨着潘宏彬退出演藝界，轉投地產行業，他與圈中人幾乎斷絕所有聯繫，連昔日好友劉德華亦坦言未能維繫這份友情，對此深感遺憾。潘宏彬則曾在受訪時豁達表示，真正的友誼毋須每日見面來衡量。不過，及後又有消息指，二人已經絕交，劉德華早年於台灣綜藝節目《康熙來了》訪問中，曾提及與一位訓練班同學絕交十多年的往事，理由是該朋友介入另一好友的感情糾紛，並發生越軌行為，當時他未有指名道姓，僅透露是圈內同期同學。