潘宏彬逝世終年63歲 曾與劉德華傳「斷背」到絕交

曾參演TVB劇集《新紮師兄》飾演陳厚德的潘宏彬，今日(17日)傳出離世消息，享年63歲。其死訊由最新一屆「香港電影金像獎」特刊內的悼念名單公開，當中列明潘宏彬於今年與世長辭，消息一出令不少觀眾感到惋惜。

經典劇集

潘宏彬出身TVB第10期藝員訓練班，同期同學還有劉德華、梁家輝、戚美珍及徐錦江等，潘宏彬拍過多部經典劇集，包括《獵鷹》、《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》、《畫出彩虹》等，1988年他轉戰台灣市場拍過幾部台劇，直至1998 年，潘宏彬退出娛樂圈，轉行任職地產經紀，2014年，他再次回歸影壇，為《微交少女》客串演出，成為他人生最後的一部作品。