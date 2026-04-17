張致恒清減回勇被爆復出開騷 本尊親回：希望大家接受

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）結婚後四年抱四，長期陷入經濟困難的他，最近終於生性積極返工，從事搬運工作養活一家六口。日前，其經理人就上載短片，疑似預告Steven 復出及舉行演唱會，惹來網民熱議，對此Steven親自作出回應。

身形清減不少

內地藝人經理人「友明哥」日前在社交網公開Steven的近況，片中，見Steven穿上黑色T恤，戴住Cap帽配短褲，身形明顯比之前清減不少，一冼頹廢形象，經理人發文寫道：「不翻舊帳，不惡意嘲諷。人生沒有完美，知錯就改、腳踏實地謀生養家，已然是成年人最難得的擔當。」更打出：「張致恆復出」、「擁有此刻 個唱你來嗎」等字眼，疑似預告Steven將會復出 。