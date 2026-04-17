廖子妤專訪｜感激盧鎮業擔當多功能男友 《夜王》演Mimi首次憑角色廣受關注(有片)

廖子妤(Fish)從寂寂無聞到今年憑《像我這樣的愛情》獲提名金像影后，隨著知名度增加，言行都備受關注。剛36歲的Fish自言不能像小孩般率性行事，包括睇Threads有感「關你叉事」，難忍手回應網民。從初入行純粹喜歡演戲和探索世界，如今成為電影圈一分子，她希望能帶來改變，「向世界呈現或帶來不同的新思考，或給觀眾一些娛樂，可以做得更多。」

怕失望 壓抑興奮 香港電影金像獎將於周日(19日)舉行，先後已獲頒香港電影評論學會和導演會頒女主角獎，被視為大熱門的廖子妤坦言有壓力，既要預備得獎感言，但又擔心大熱倒灶，「其實從提名開始已好開心好興奮，但一直壓抑著。」她直言比2022年憑《梅艷芳》獲金像最佳女配角更壓抑，「可能怕失望，自覺要比早幾年成熟，不應該太易表露喜怒哀樂。」

演戲似魔術 2012年從馬來西亞隻身來港發展，入行14年的廖子妤演過逾30套電影，曾在《非同凡響》演智障女生，Fish早意識演員可塑性的重要，「我覺得演戲又或者電影，跟魔術很相似，其實你明知是掩眼法，但那件事就不可說穿。如果太了解這個人，可能不相信他變出來的事。」《像我這樣的愛情》導演原意找新臉孔演患腦麻痺的女主角，後來角色落到Fish身上，為了改頭換面，她主動建議戴大框眼鏡，從形體動作、呼吸節奏、眼神、發音、如何說對白等，都演活患腦麻的阿妹。

演腦麻角色痛到似心臟病 戲裡演患腦麻但性格樂觀的阿妹，戲外的廖子妤正經歷抑鬱情緒，她早前受訪時透露：「當時有點depress，思想較負面，但要進入角色的樂觀狀態，同時身體又在struggle，我這裡經常痛(指著心口)，可能痛到一分鐘都動不了，懷疑自己有心臟病的那種痛。」Fish並非要掩飾，但真性情之餘，盼能堅強一點，「我不介意別人看到我的軟弱、焦慮或不安，可能等自己消化完才說出來。」 演員內耗 元氣大傷 Fish直言即使明知情緒或身體出狀況，但機會來到不會拒絕，「我們會將私人感情，赤裸的自己或人生經驗，都放進角色，要夠赤裡真誠，整件事才夠真實，但知不知道情緒，很傷心肝脾肺，尤其你演完一場大悲、大喜或大怒角色，元氣大傷。」問到如何恢復？她笑言：「睇中醫，真架！」每套戲都有自己的命，Fish和陳家樂獲男女主角提名，但電影上映時發生大埔宏福苑五級火，全城愁雲慘霧，「那時沒有人有心情睇戲，我們都沒心情去做宣傳，全港都好難過。」她坦言希望有天能在戲院重映。

銘記梁詠琪鼓勵 談到演藝生涯的里程碑作品，她笑言都跟獎項掛鈎，「必選《末日派對》，這是我在香港電影事業的開端，獲提名最佳新演員；第二套是《骨妹》，提名女配角，令更多人認識我，除了收獲余香凝這個好友，還要多謝Gigi(梁詠琪)的照顧。」那時Fish仍是新人，出席活動時經常被冷落擠在角落，「當我不知怎樣自處時，Gigi就會溫柔地拉我一齊傾偈，好照顧後輩。」另一個深刻畫面是首映禮，眾人齊齊放彩炮，Fish望著漫天掉下來的彩帶，對Gigi說，「嘩！這是我人生最好的一天！」Gigi答道：「不會的，the best is yet to come。」這句話成為Fish失意時的鼓勵，「好感激她那時對我的溫柔。有盼望好重要，要相信仍有些好東西等著你。」

壓力致鬼剃頭 其實《骨妹》上映前一年，廖子妤正經歷低潮期，她在《同班同學》全裸上陣。曾於《末日派對》有大膽演出，自以為做足心理準備，「我們3個都付出了很多，無論演技或大膽演出，希望可讓更多認識，得到更多工作機會，但提名和口碑都不如理想。大家當是笑話去討論，只當我們3個的肉體作話題。」那年25歲的她，承受超乎想像的壓力，「我一貫做法是否定壓力，結果就鬼剃頭、脫髮，經常想飲酒，暫停思考，因覺得好迷惘。那時住唐樓，因為頂樓會漏水，惟有自我安慰：『正啊，呢個處境可以寫自傳！』」

臭脾氣令人難受 相隔10年，廖子妤已學懂正視壓力，她坦言，「一開始都會招駕不住發脾氣，所以我身邊的人會受影響，輾轉悲觀又樂觀，但現在周期較短，好快就意識自己有脾氣，承認有壓力，找出那魔鬼。」Fish慶幸遇上拍拖7年的男友盧鎮業(小野)，「我好感激他，成為生活上的伴侶，兼顧好多功能，又是我好朋友，工作上給予重要意見的夥伴，我的另一半；其實近似我的家人，令我有安定這感覺。所以要好好珍惜，意識到有股力量保護我。」Fish從小已深信一切都要條件作交換，但小野、家人和飼養多年的愛貓，給她安全感，「讓我感受愛的力量，原來有人會無條件支持自己，是世界最珍貴的寶藏。」

關你叉事難忍手 另外兩套是《梅艷芳》和《夜王》，前者帶她跨進商業電影的視野，後者廣闊她觀眾的接觸面，「第一次有這麼多人在網上討論我的角色，《夜王》令我多了人認識，IG的followers多了好多。」隨著知名度增加，言行漸受關注，令性格率直的她頓感矛盾，「以前我覺得事無不可對人言。多了人留意我，不可像以前甚麼都放上網……經常亂說話，就變成新聞，嘩！嚇死我！」Fish甚少為自己平反，被翻塵年黑圖、被網民指《夜王》演Mimi唔夠靚等，都大方回應，甚至自認素顏唔靚。惟關乎朋友、人身攻擊或不符事實的評論，往往忍不住留言，「我對世界有一把尺，我對公平有一個概念，我覺得有些事情，真係關你叉事？去年我在『試當真』的環節叫了一句『關你叉事』，很多時真是我對網絡的看法。」

文：Grace 攝：蘇文傑 場地贊助： 香港麗晶酒店 化妝： Melody Chiu 髮型: zap tang Watch : Omega