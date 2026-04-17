譚惠貞訪問｜欣賞廖子妤、陳家樂夠勇 大膽演出從不過問 堅持拍出獨一無二的「譚惠貞作品」

譚惠貞導演上年帶來愛情片《像我這樣的愛情》，更帶領兩位主角廖子妤、陳家樂均獲香港電影金像獎的影后、影帝提名。二人的演技備受讚許，在譚惠貞導演眼中，是意料中事：「Fish攞獎係意料之內㗎喇，而家樂喺部戲嘅表現，絕對唔遜色過女仔！」確實，廖子妤已率先拿下香港電影評論學會，與香港電影導演會影后。而譚惠貞導演、廖子妤、陳家樂亦是在最適合之時遇上彼此，才成就出獨一無二的《像我這樣的愛情》。 文：何德 獲影帝影后提名實至名歸

《像我這樣的愛情》是譚惠貞導演自編自導之作，作為一齣大膽談及身障者性自主，又會講及性義工議題，並從另類角度思考女性成長的愛情片，絕對是香港電影的破格之作。而《像我這樣的愛情》於Now TV現已上架，觀眾可以趁金像獎前，欣賞到這齣廖子妤、陳家樂的傾力之作。 譚惠貞導演對於兩位主角均獲影帝、影后提名，她興奮地表示：「當然佢哋實至名歸啦！自己冇睇得金像獎太過重要嘅，我自己覺得係業內人對業內人嘅支持同鼓勵。但當我喺拍攝現場見到佢哋兩個，已經對佢哋有信心。Fish攞獎係意料之內㗎喇，而家樂喺部戲嘅表現，絕對唔遜色過女仔，所以佢可以入到圍，同古生（古天樂）爭，已經好開心！」

尋找最適合的阿妹、阿健 戲中廖子妤飾演腦麻患者阿妹，一次機緣，遇上了性義工阿健（陳家樂 飾），從此建立起情感結連。但這兩個發揮甚大的角色，原來並非人人夠膽演！譚惠貞導演：「我開頭寫覺得冇演員會拒絕呢個劇本，我意思唔係話我寫得叻，而係呢個角色你夠膽接嘅話，你去演一定有提名㗎喎。但原來行內唔係咁多演員夠膽接，呢個係真。我同監製搵演員都花咗幾年時間。所以Fish一睇完個劇本話肯接嘅時候，我係surprise。」 心目中的「阿妹」找到了，那「阿健」又怎麼辦？「初初監製關錦鵬導演，覺得家樂未必好適合，因為佢嘅外形好陽光，同角色有啲反差，因為角色嘅遭遇係處於迷惘同失落。後來佢同我哋分享佢嘅身體出咗啲事，隻眼充血，係好嚴重。監製就鼓勵佢可以當成人生中好重要嘅經歷，用喺演戲上面，呢番說話好好。」因為患病的經歷，反而讓家樂的氣質更適合演阿健，才造就出廖子妤、陳家樂這完美配搭。

兩位主角以表現說服導演 譚惠貞坦言，一直至開鏡前一刻，她都非常擔心，因為廖子妤的準備時間不多，又怕給予對方壓力影響到表現，但一等到開鏡，所有疑慮立即一掃而空：「當佢第一日嚟到拍攝現場，一入mon嗰刻，我終於放下心頭大石。我覺得係緣份，呢個劇本注定由佢演。佢有呢份勇氣去接，亦去相信導演、相信團隊，呢樣係最緊要。」即使面對較為大膽的床上戲，三位對彼此的信任，讓他們都帶來最佳的表現：「我好多謝Fish同家樂，由頭到尾都係義無反顧，包括家樂都冇問過我，佢嘅赤裸程度要去到邊。喺現場，只要我需要佢做佢就會做，我係非常感激佢。」

在香港挑戰大膽題材 《像我這樣的愛情》所講及的議題，對香港這個相對保守的市場而言，確實是大膽，譚惠貞亦當然明白。但她仍然執意要嘗試，因為這個群體的故事，深深地打動了她：「本來我冇太大意向要拍關於身障者題材，但當我接觸到佢哋，一見面我就奶咗嘢，聽到喊晒！我聽到每一個關於身障者嘅故事都非常touching，我就決定要寫一個咁嘅故仔。我知道自己唔係要寫一個性義工或者手天使嘅社會議題。我由始至終，都係想寫阿妹呢個女仔對性嘅啟蒙、愛情經歷，同埋對人生自主嘅追求。抱住呢個信念，我就有動力完成呢個劇本。」

譚惠貞籌備超過6年，期間遇上無數挑戰，包括尋找資金、找適合的演員等：「呢議題本身唔容易，亞洲人對性比較忌諱，我哋好難對觀眾談及性呢樣嘢，更何況係身障者嘅性。你諗下要老闆畀錢出嚟拍呢個題材，要去籌集資金係極度困難嘅事。加上，有邊位一線嘅女演員，願意讓你去拍呢種性嘅禁忌？所以呢個劇本注定係要花好多時間，去籌集資金同埋搵演員。」 然而，她都有某程度上的倔強，這也是她作為導演的一種堅持，譚惠貞：「當所有人都唔去做嗰樣嘢，你去做就一定成功。最緊要知道你要成為一個咩嘅導演，我就係要拍《像我這樣的愛情》嘅呢種導演！」

獨一無二的藝術創作者 正因為譚惠貞有她的堅持與執著，才有《像我這樣的愛情》的誕生。她知道由開始到結局，它都走非傳統路線：「當呢套戲剪好，我都知道會有兩邊唔同嘅意見，特別係好多觀眾會對結局有唔同嘅睇法，因為佢唔係常見嘅ending。但我都堅持，呢個就係作者嘅態度。你要成為一個咩嘅導演？你能唔能夠成為一個獨一無二嘅藝術創作者？ 譚惠貞曾為《掃毒》、《危城》、《湄公河行動》等動作片擔任編劇，偏偏來到執導作品卻有一個「文藝片魂」。她笑指，其實自己下部戲想拍動作片，但當然，是有「譚惠貞特色」的動作片！但觀眾又未必需要等到「頸都長」，因為Now TV已經能夠觀賞到《像我這樣的愛情》，為此譚惠貞導演都感到很雀躍：「我嘅作品無論喺電影院播，定係點播平台度播，我作為導演都係ok。對我嚟講，作品最大嘅心願未必係票房或者收益，而係畀多啲觀眾睇到，係對創作者最大嘅鼓勵。」能有更多觀眾到Now TV欣賞廖子妤、陳家樂的精彩演繹，相信就是對《像我這樣的愛情》團隊最大的支持與鼓勵！