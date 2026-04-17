金像獎2026｜爾冬陞獲sponsor鬆口氣 入場票行實名制禁炒賣

第四十四屆香港電影金像獎將於周日(19日)舉行，金像獎董事局主席爾冬陞率領一眾董事、嘉賓伍允龍、王丹妮、麗英，當日會為大會網絡平台王持直播的吳肇軒、筆華棋、Kay蔡蕙琪、Angelina趟君瑜及KaLin連花一同拜神。
爾冬陞笑謂自己用了不同方式威迫吳煒倫擔任今年的創作總監，陳茂賢連續兩年也有幫忙，今年整個製作都有些新人加入，製作團隊不計他的話，最老已經是吳煒倫及陳茂賢，其餘都是非常年青的工作人員。
由於過去他曾表示很難找贊助，問到今屆的贊助及政府資助如何，他說：「算OK！臨尾有新客同舊客都好支持我哋，鬆一口氣。(政府資助呢？)應該有嘅！(金額？)金像獎申請唔可以超過一千萬，我哋一直都強調希望自己可以喺商業上發展，同商業機構合作。大家都知道個財政問題，我唔覺得要用盡方式喺政府嗰度攞最多錢，盡量係自力更生，今年贊助都OK！」他續指政府會按情況批錢，不會只批金像獎，所以每年的金額都不同。問到有沒有覺得政府在批資助上較以往謹慎，爾冬陞表示尚可。他表示政府在資助電影、電視的項目有很多，加上工作人員唔多，很多鎖碎事情要處理，所以理解批錢的程序會較長。
今日拜神時遇上天氣欠佳，問到會否擔心當天下雨影響行紅地毯，爾冬陞表示每一年都好緊張天氣，曾想過提前三月舉行，但點票各樣做不來。他稱按統計，十次有三次落雨，紅雨也試過，如果太大雨就腰斬紅地毯環節，但不會影響頒獎禮的進度。
對於會場圍黑布，他指是消防、警方決定，怕有人跌落海，所有通道設計都要考慮消防安全，甚至會場人數也有不同考量。入場門票分配方面，他表示有規矩，「第一優先拎飛係被提名人，呢個騷係佢哋，有啲第一次獲提名會攜眷出席，我哋會盡量安排。如果唔夠位，有啲太太、先生要坐後啲，之後就頒獎嘉賓，董事局好多唔會帶屋企人，因為唔夠位。其餘係投咗票嘅選民，共十七個會，每個會十張，依家縮到四張，仲有啲前輩等等，每年都爭80至100張飛。(今次超幾多？)今年情況OK，其實二樓啲位係好靚，但當然理解佢哋想見朋友、提名，但樓下得600幾個位。」
過去曾出現有金像門票炒賣，爾冬陞表示門票是實名制，「一來係保安上面嘅一個要求，二來試過有好多行家攞飛唔嚟，又比咗好多人，喺酒會到打卡，收到好多投訴，所以要嚴格啲票俾電影從業員。」