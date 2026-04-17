金像獎2026｜爾冬陞獲sponsor鬆口氣 入場票行實名制禁炒賣

第四十四屆香港電影金像獎將於周日(19日)舉行，金像獎董事局主席爾冬陞率領一眾董事、嘉賓伍允龍、王丹妮、麗英，當日會為大會網絡平台王持直播的吳肇軒、筆華棋、Kay蔡蕙琪、Angelina趟君瑜及KaLin連花一同拜神。

爾冬陞笑謂自己用了不同方式威迫吳煒倫擔任今年的創作總監，陳茂賢連續兩年也有幫忙，今年整個製作都有些新人加入，製作團隊不計他的話，最老已經是吳煒倫及陳茂賢，其餘都是非常年青的工作人員。

由於過去他曾表示很難找贊助，問到今屆的贊助及政府資助如何，他說：「算OK！臨尾有新客同舊客都好支持我哋，鬆一口氣。(政府資助呢？)應該有嘅！(金額？)金像獎申請唔可以超過一千萬，我哋一直都強調希望自己可以喺商業上發展，同商業機構合作。大家都知道個財政問題，我唔覺得要用盡方式喺政府嗰度攞最多錢，盡量係自力更生，今年贊助都OK！」他續指政府會按情況批錢，不會只批金像獎，所以每年的金額都不同。問到有沒有覺得政府在批資助上較以往謹慎，爾冬陞表示尚可。他表示政府在資助電影、電視的項目有很多，加上工作人員唔多，很多鎖碎事情要處理，所以理解批錢的程序會較長。