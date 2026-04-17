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娛樂
出版：2026-Apr-17 16:01
更新：2026-Apr-17 16:01

復仇者聯盟5｜Marvel《復仇者聯盟5：末日降臨》首度公開預告 羅拔唐尼孖基斯伊雲斯驚喜現身CinemaCon

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湯漢斯、羅拔唐尼、基斯伊雲斯等紅星現身CinemaCon 2026。

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一年一度於拉斯維加斯舉行的CinemaCon 2026，今年由迪士尼壓軸舉行發布會，剛於香港時間今日(17)早上730分圓滿結束。全長兩小時的活動可謂驚喜連連，當中大家最期待的，必定是年底上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》(Avengers: Doomsday)。結果在迪士尼發布會上壓軸登場，而且更一如所料，會上首度公開了全球限定的首條正式預告！

據參與發布會的人士形容，預告片中有雷神(Thor)與末日博士(Doctor Doom)大戰的場面，雷神與Steve Rogers更再次合作，而《變種特工》系列人物亦正式登場，妖后(Mystique)更會變身成為新一代黑寡婦Yelena；尚氣(Shang-Chi)亦會與牌王(Gambit)對戰。

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反斗奇兵CP驚喜登場

飾演末日博士的羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)與御任美國隊長的基斯伊雲斯(Chris Evans)也有到場，兩人在台上更搞笑地拒絕攬攬。羅素兄弟導演(Russo brothers)與監製凱文費吉(Kevin Feige)還於現場宣布《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers Endgame)將會在今年9月重映，並正式揭開全新觀影體驗的新系統InfinityVision，務求令觀眾體驗最強影院效果。

除了《復仇者聯盟5》，今年暑期上映的Pixar重頭作《反斗奇兵5》(Toy Story 5)，也在會上公開了全新片段，聲演胡迪的湯漢斯(Tom Hanks)，以及聲演巴斯光年的添艾倫(Tim Allen)更齊齊登場，炒熱全場氣氛。

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The Rock親揭新片秘密

迪士尼多部巨製今日也有全新預告正式公開，其中521日香港率先上映的《星球大戰》全新外傳電影《曼達洛人與古古》(The Mandalorian & Grogu)，就發布了終極預告片，一開場已見到古古仿如尤達大師一樣，在森林中打坐，預告亦揭露更多角色與場面，幾乎將舊版《星球大戰》的多個經典畫面重現，觀眾完全感受到導演Jon Favreau對系列的熱愛。場內更特別獨家播放了《曼達洛人與古古》頭20分鐘片段，包括二人在大雪中登場等內容。

同樣是暑假大作之一的真人版《魔海奇緣》(Moana)，由聲演到親身演出主角茂宜(Maui)The Rock狄維莊遜(Dwayne Johnson)打頭陣上台，他大談自己與角色的十年連繫，並透露茂宜這個角色是啟發自他的祖父，當他在台上展示祖父的相片時，更令觀眾驚覺兩者十分相似。而飾演慕安娜(Moana)的女星Catherine Laga'aia，更首次在台上講述拍攝的感受。場內更播出了茂宜唱出《You’re Welcome》的獨家歌舞片段。

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列尼史葛秘密新片曝光

《異形》殿堂級金像提名大導演列尼史葛(Ridley Scott)矚目新作《末世行者》(The Dog Stars)全面曝光，會上公開了首條預告片，由《毒癮女孩》(Euphoria)、《咆哮山莊》(Wuthering Heights)型男雅各艾洛迪(Jacob Elordi)、《完美物質》(The Substance)星二代女星瑪嘉烈戈利(Margaret Qualley)、金像男星佐斯布連(Josh Brolin)主演，以同名小說改編而成，故事講述未來世界一場瘟疫幾乎毀滅全人類，一名倖存者機師帶著愛犬孤獨求生，在末日光景中冒險追尋希望。

迪士尼今年還有多部動畫推出，其中11月25日在北美上映的全新魔法動畫《Hexed》，則首度公開了將會由Hailee Steinfeld以及Rashida Jones聲演兩位主角。而《冰河世紀》更會有全新電影於2027年2月上映，這部系列第六部作品正式取名為《Ice Age: Boiling Point》，並在會上公開了部份片段。至於Pixar原創新動畫《Gatto》，也排在2027年3月5日北美正式上映。真人電影方面，大會亦公開了10月上映新片《Whalefall》的獨家片段，故事以潛水員遭鯨魚吞食後，如何在氧氣秏盡前逃生為主要內容。由金像作品《伊利舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)導演Martin McDonagh，自編自導的新作《Wild Horse Nine》也在會上發布了獨家片段，電影以尊麥高維治(John Malkovich)以及森洛維(Sam Rockwell)飾演的一對CIA拍檔，在70年代出差復活節島的故事，並揭開兩人錯綜複雜的過去。

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