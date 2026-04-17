林襄挑戰喊戲自嘲「鼻涕表現比我好」 認證啦啦隊休息室無曱甴

導演邱晧洲今日（4月17日）率領主演曹佑寧、項婕如以及林襄為靈異驚悚電影《祭弒》舉辦揭幕活動，啦啦隊女神林襄在片中飾演神祕關鍵角色；她透露角色相當漂亮有氣質，與她平時的樣子不太一樣，還表示「喊戲」對她而言則是一大挑戰，有特別在家練習，笑說自己不怕哭太醜，「鼻涕比我表現得還好！」 為《祭弒》在家練習喊 曹佑寧特地穿上片中「道服」帥氣登場，他在片中飾演承襲母親法力的乩身，為了一場必須揣摩何仙姑翩翩起舞的戲，他透露，那段時間都半夜跑到家裡頂樓練習，笑說，因為本身沒有舞蹈底子，加上肢體不太協調，所以花相當多時間練習舞步。

被問到肢體不太協調的部分，有沒有請教一旁的啦啦隊女神林襄，林襄連忙表示，她的身段其實也沒有很柔軟，在啦啦隊裡面底子是後段班的，有特別趁著休賽季好好練習，加強舞蹈實力。她也提到，近期也有努力增重，讓自己整個人狀態看起來比較有氣色，那會不會擔心身材被批評？林襄看得相當開，「我覺得健康就好了，不會特別有外貌焦慮，小時候比較會在意，現在自己喜歡的樣子最重要。」 林襄繼2023年為電影《惡女》客串後，這次在《祭弒》中飾演關鍵角色，她賣關子透露，這次角色不同她平時展現出來活潑的模樣，相當漂亮且有氣質，且拍攝過程中其實沒和「真人」對到戲。不過有蠻重要的內心戲，直呼喊戲是最具挑戰的地方。

啦啦隊習慣收起負面情緒 林襄表示，因為職業關係，平時已經習慣展現自己快樂正能量的模樣，「那些負面或是悲傷的情緒會被習慣性隱藏起來，久而久之就忘記這件事情了，所以演喊戲的時候要把它召喚回來，有點難。」她也為此特別去看了很多有關狗狗的影片，比較容易流淚。