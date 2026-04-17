Jisoo親兄疑硬上女網紅性侵未遂 遭韓警方上門拘捕

Jisoo親兄被指試圖硬上女網紅，前日遭韓警方上門拘捕。

當紅女團BLACKPINK成員Jisoo親兄金正勳曾被爆出偷拍不雅影片，他本人否認並表示將透過法律捍衛清白。今日，金正勳再爆醜聞，他被指花費韓幣300萬購買一位網上直播主的「約會券」，更試圖性侵女方，女直播主報警求救令事件曝光。

南韓近日傳出一位女直播主險遭性侵案件，警方破門上銬逮捕一名金姓男子，當地傳媒指金姓嫌犯是女團成員的兄長，引發網民猜測男方就是Jisoo親兄，疑犯逮捕畫面公開後更引起各界關注。