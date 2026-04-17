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娛樂
出版：2026-Apr-17 17:31
更新：2026-Apr-17 17:31

Jisoo親兄疑硬上女網紅性侵未遂 遭韓警方上門拘捕

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Jisoo親兄被指試圖硬上女網紅，前日遭韓警方上門拘捕。

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當紅女團BLACKPINK成員Jisoo親兄金正勳曾被爆出偷拍不雅影片，他本人否認並表示將透過法律捍衛清白。今日，金正勳再爆醜聞，他被指花費韓幣300萬購買一位網上直播主的「約會券」，更試圖性侵女方，女直播主報警求救令事件曝光。

南韓近日傳出一位女直播主險遭性侵案件警方破門上銬逮捕一名金姓男子，當地傳媒指金姓嫌犯是女團成員的兄長，引發網民猜測男方就是Jisoo親兄，疑犯逮捕畫面公開後更引起各界關注。

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Jisoo親兄疑遭韓警方上門拘捕。

發訊息威脅受害人

據韓媒報道，一名30多歲金姓男子於本月15日凌晨在家中遭逮，他被指試圖性侵一名直播主，該名女性先致電向經理人求救，警方破門救人，被捕男子疑似就是Jisoo哥哥。同時，金姓疑犯被捕後接受警方調查，受害女竟收到不明訊息，內容威脅女方，揚言馬上會公開私密照片，金男疑找來友人傳訊息威脅受害人。

韓媒《Channel A》指出，一名30多歲的女性直播主向警方報案，指稱其在與男粉絲見面後，遭對方誘騙至住所，並試圖強行猥褻。雖然警方沒有公開嫌犯真實身份，但逮捕畫面曝光後，不少網民分析及懷疑疑犯就是Jisoo的已婚兄長金正勳，加上他曾有遭指控偷拍性愛影片的黑歷史，故被指與今次案件有關。不過，Jisoo與金正勳目前尚未針對此事作出回應。

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