Jisoo親兄疑硬上女網紅性侵未遂 遭韓警方上門拘捕

當紅女團BLACKPINK成員Jisoo親兄金正勳曾被爆出偷拍不雅影片，他本人否認並表示將透過法律捍衛清白。今日，金正勳再爆醜聞，他被指花費韓幣300萬購買一位網上直播主的「約會券」，更試圖性侵女方，女直播主報警求救令事件曝光。
南韓近日傳出一位女直播主險遭性侵案件，警方破門上銬逮捕一名金姓男子，當地傳媒指金姓嫌犯是女團成員的兄長，引發網民猜測男方就是Jisoo親兄，疑犯逮捕畫面公開後更引起各界關注。
發訊息威脅受害人
據韓媒報道，一名30多歲金姓男子於本月15日凌晨在家中遭逮，他被指試圖性侵一名直播主，該名女性先致電向經理人求救，警方破門救人，被捕男子疑似就是Jisoo哥哥。同時，金姓疑犯被捕後接受警方調查，受害女竟收到不明訊息，內容威脅女方，揚言馬上會公開私密照片，金男疑找來友人傳訊息威脅受害人。
韓媒《Channel A》指出，一名30多歲的女性直播主向警方報案，指稱其在與男粉絲見面後，遭對方誘騙至住所，並試圖強行猥褻。雖然警方沒有公開嫌犯真實身份，但逮捕畫面曝光後，不少網民分析及懷疑疑犯就是Jisoo的已婚兄長金正勳，加上他曾有遭指控偷拍性愛影片的黑歷史，故被指與今次案件有關。不過，Jisoo與金正勳目前尚未針對此事作出回應。