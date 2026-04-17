田蕊妮證患淋巴癌 撰長文交代病情嘆世事無常

現年48歲視后田蕊妮，前年12月自揭做身體檢查時發現肺部陰影，確診患上非常初期的肺腺癌，完成手術後田蕊妮身上留有疤痕。今日(17日)傍晚，田蕊妮在社交網撰長文自揭身體狀況時好時壞，更持續低燒，懷疑是細菌感染，看中西醫及進出醫院也找不到病因，在醫生建議，她入院接受淋巴切片的檢查，終於確認是癌細胞。

田蕊妮在文中透露：「去年年底有很多計劃想在2026年完成，一直覺得身體恢復得很好很健康的我，突然持續低燒，身體狀況時好時壞，懷疑是細菌感染，看中西醫，進出醫院也找不到病因！農曆年後，我接受長庚醫院趙盈凱醫生的建議，入院做淋巴切片的檢查，終於找到病因，確認是癌細胞。現今醫學昌明，就算以前覺得很可怕的絕症，現在亦已有非常有效的藥物可以對治。話雖如此，但當聽到這個消息時，坦白說真的難以接受，心裏浮現的第一句說話是『唔係掛，又cancer?』然後跟坐在旁邊的杜先生說『我想喊一陣！』他說『好好好，喊啦⋯⋯』世事無常，除了放鬆，亦只有放鬆。」

田蕊妮表示一切計劃均要先停下來，並向工作夥伴說聲不好意思，又跟之前來台北想約見面卻被她拒絕了的朋友們說聲不好意思。田蕊妮續說：「雖然錄影《杜氏閒情》這節目很多時是我一星期笑得最瘋狂的一天，但亦必須要缺席一段時間，沒關係就讓我先暫時做回觀眾吧。另外不能不說一下杜先生，近這半年來他所承受的壓力應該比我還要大，《小杜麵館》開張，到現在每天都還有各種問題需要解決！他在台灣當導演的第一部電影《鬼見愁》很快就要開拍，前期籌備工作亦已展開，同時要處理Lateshow App的日常事務，更要照顧一隻很乖的啾咪和一個漂亮的老婆，陪伴我去看醫生，每天外出工作前都會先為我準備好三餐。」

杜汶澤對愛妻不離不棄，他更向田蕊妮表示照顧太太是他的責任，阿田稱：「幸運的我不單只有一個好伴侶，更可幸的是在十多年前有緣認識我的上師竹慶本樂仁波切而展開了修行的道路。」她稱自己很多時候都不理解甚麼是放鬆，越是想讓自己放鬆，越是緊張，總覺得自己不是一個好的修行人，學佛多年都是白費力氣的，然而從這次的經歷讓她真正感受到所學過的佛法，原來已一點一滴累積在心底裏，讓她對於「生、老、病、死」以至輪迴中的一切顯相有了一個很深刻的反思和體驗。田蕊妮亦叫親友們不用擔心， 並分享了在醫院裏所寫下的小感受。