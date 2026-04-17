32歲蔡頌思耗時一年創立短劇串流平台 首做打女償心願

蔡頌思(Jocelyn)去年嫁給日籍丈夫後，幕前工作從未停止，近日更宣布創立短劇串流平台「Wah! Drama」，在短劇界大展拳腳。平台為新華傳媒集團旗下項目，蔡頌思以集團總裁身份，今日在馬來西亞舉行啟動儀式，宣布平台即將上線。發布會有多位星馬名人及灣區代表如白雲、張永達等出席，張達明、黃建東等好友亦拍片祝賀。

心血結晶

蔡頌思坦言，「Wah! Drama」是她婚後耗時一年打造的心血結晶，旨在順應短劇潮流，建立自家平台。她計劃將中文串流服務拓展至東南亞，以馬來西亞為首站，日後再延伸至其他地區。平台將收錄逾千部短劇，題材涵蓋古裝、甜寵及AI動漫，除外購內容外亦會自製劇集，重頭作包括她主演的動作劇《潛龍絕色令》及AI動漫《歡迎進入無限通關列車站》。

熱愛打戲

蔡頌思有感演員生涯被動，故主動出擊創立平台，但強調不會放棄幕前演出。她鍾愛武打題材，在《潛龍絕色令》中終償「打女」心願，更邀得《戰狼》五位演員參演。為準備角色，她早在疫情期間苦練武術，雖曾傷及膝頭仍樂在其中，她又指最難忘是隨快艇到惠州荒島通宵拍攝，島上僅有石頭，環境原始。問及未來想合作的對象，她希望與「恩師」張達明再結片緣，如現實一樣飾演師徒。