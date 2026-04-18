ANSONBEAN獲邀出席《米高積遜》柏林全球首映 被MJ排舞導師點名上台battle

已故樂壇天王米高積遜(Michael Jackson)傳記電影《米高積遜》(Michael)，將於4月22日在香港大銀幕上映，電影由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像監製Gramham King、《邊緣特訓》賣座導演安東尼奎克領軍，賈法爾積遜(Jaafar Jackson)首當男主角，將MJ的傳奇起點至成為國際巨星的經歷，徹徹底底地展現出來。

《米高積遜》在4月10日於德國柏林舉行了全球首映禮，不但導演和監製、主要演員及米高積遜家人出席，是次活動亦邀請了全球各地不同的舞者和社交內容創作者參與，一同感受已故巨星Michael Jackson的魅力。對於這次獲邀前往柏林參與《米高積遜》全球首映禮，ANSONBEAN表示非常興奮：「我由細到大都一直是Michael Jackson粉絲，當收到電影公司發出的邀請時簡直不能置信，沒有問任何細節我就已經馬上答應出席！因為這對我來說是難得的機會，可以說是我與偶像最接近的一次！」