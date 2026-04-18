陳慧琳遇男粉絲硬闖升降機靠一條問題化解 曾試過被fans狂靚架車

陳慧琳（Kelly）昨日到尖沙咀出席手袋品牌活動，同場還有盧慧敏、許恩怡。早前Kelly出席內地活動準備離開時，有男fans硬闖升降機，就算有3個工作人員依然未能攔截對方，Kelly說：「我都俾佢嚇一嚇，佢真係好誇張，見到我好熱情，癲咗，直情係狂咗！」她表示當下有問對方問題，但影片就沒有拍下這一幕，她說：「我話你係我fans，你識唔識我嘅歌？你講一隻我嘅歌歌名，佢諗都唔諗，仲要用廣東話講《大日子》，嘩！咁我仲唔走出去同佢合照，佢真係fans，唔係狂徒。」

她坦言當下自己又用不到升降機，對方又瘋狂，所以急中生智考下對方。問到若再遇上類似情況，她笑言會考歌迷，叫歌迷講sidetrack歌名：「如果真係歌迷，（可能更多人想衝埋嚟俾你考佢）咁呀，得啦，一定識，如果真係fans唔會被嚇窒。」

Kelly續指對方的表現已經不算最瘋狂，她表示以前到內地出席活動，更遇過更瘋狂的粉絲。她說：「依家歌迷已經長大，後生時仲誇，佢哋直情傻㗎！成日搖我架車，我哋搞到開唔到車。我坐喺架車入面，佢哋係可以將成架車托起，我哋走唔到，仲驚佢哋拍爛玻璃呀，不過都係佢哋好後生嘅時候。」問到當時有沒有報警，她說：「有時要公安開路，因為當時太少機會見面，而加有咁多social media，多咗見面，唔會咁瘋狂。」



日前Kelly與雷頌德拍片大談皺紋，Mark大讚她皮膚好零皺紋：「我都睇唔到佢有皺紋，其實我都冇做皮膚管理，我平日太多表情，不過我塊面不嬲都脹卜卜，脹自然就少啲紋啦。」談到二人在影片中透露會出碟，她說：「出演唱會DVD，好多fans留言係咁講，我次次演唱會都出嘅，諗住今次唔出，因為個個都喺網上面睇晒啦，點知佢哋話鍾意出喎，於是咪同公司傾掂，佢哋話出咪出囉！」她表示比較遺憾錄影場不是在紅館，但在澳門場地也會盡量跟足紅館的設計。

談起紅館，早前有攝影師被發現在紅館影相時，熄了另一行家的攝錄機，她表示有留意，「希望唔係啦，如果係就唔係咁好！」由於對方曾是其歌迷會會長，Kelly續指對方在任職攝影師前曾當會長一段時間，及後工作太忙而辭退會長一職。她坦言在網上見到時，見到是自己認識的人，才看內容，否則其他網上花生都不太留意。

