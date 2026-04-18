柳應廷Jer快閃3場busking望吸街客：唱歌就係最好嘅拉票(有片)

MIRROR柳應廷(Jer)昨日(17日)與老best吳林峰搞快閃busking，先後於九龍塘、旺角和沙田連走3場，為5月23⾄24⽇亞博Arena舉⾏兩場《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》演唱會宣傳。雖然busking沒事先張揚，但Jer在九龍塘、旺角開IG live，晚上來到尾站沙田，不少fans已聞風而至，逼爆商場。Jer唱了6首歌後，在全場encore聲下，再送上一首《人類群星閃耀時》，Jer一句「到你哋喇」現場fans隨即大合唱，Jer唱足45分鐘，合共獻上7首歌。Jer透露日前已先後MIRROR新團歌拍MV，一快一慢，每首歌拍了一日。他亦預告在演唱會前會再推出新歌，「今年都會玩節拍強勁嘅歌，都會比較有舞台感。」

MIRROR感覺好遠 拉近與觀眾距離 沙田站busking於大約8時開始，Jer和孭著結他的吳林峰，齊齊穿上印有今次演唱會名字的黑色T-裇，Jer的胸口掛著心臟型頸鏈吊墜，正好呼應去年演唱會「The Shape (巨型心臟模型)of Breathing」的舞台設計。兩位busking戰友一黑一白T-裇，以《月居人》炒熱氣氛，接著送上《不要活成自己討厭的模樣》後，分享道：「呢首歌送俾一個，可能出咗嚟社會工作嘅自己，會因為外面嘅人講嘅嘢令自己內耗，希望呢首歌可以提醒自己：我而家好開心咁唱緊歌，咁已經好足夠。」吳林峰除了彈結他伴奏兼和唱，兩位busking小子亦合唱唱兩首歌，包括吳林峰新歌⁠《愛情不是我強項》，以及吳林峰首次為Jer作曲的《迴光物語》。接著唱畢《記憶倒行》和去年演唱會主題曲《今繼》後，encore聲不絕，有fans提議唱《人類群星閃耀時》，Jer本來說沒預備歌譜，但吳林峰就已彈起結他來，Jer就送上最後一首歌。

談到無預告下快閃busking，Jer解釋，「去年灣仔海濱busking後，好開心，一直以來MIRROR俾觀眾嘅感覺都好似好遠，所以今次喺演唱會前，都好想拉近距離，俾經過嘅巿民都可以聽到。(想吸引街客？)所以冇喺網上平台講去邊，因為快閃會有多啲街客。」問到感受如何時，Jer坦言，「上次好澎湃，灣濱有成3000人，真係有唔太熟悉嘅面孔。」而上次自稱路過做聽眾的吳林峰，今次就與Jer拍住上，除了彈結他伴奏，亦有合至於會否再搞於不同地區快閃busking，他坦言，「當然想，香港咁多地區咁多站，每一站都係錢，好珍貴。」

每站都係錢 談到無預告下快閃busking，Jer解釋，「去年灣仔海濱busking後，好開心，一直以來MIRROR俾觀眾嘅感覺都好似好遠，所以今次喺演唱會前，都好想拉近距離，俾經過嘅巿民都可以聽到。(想吸引街客？)所以冇喺網上平台講去邊，因為快閃會有多啲街客。」問到感受如何時，Jer坦言，「上次好澎湃，灣濱有成3000人，真係有唔太熟悉嘅面孔。」而上次自稱路過做聽眾的吳林峰，今次就與Jer拍住上，除了彈結他伴奏，亦有合至於會否再搞於不同地區快閃busking，他坦言，「當然想，香港咁多地區咁多站，每一站都係錢，好珍貴。」

吳林峰難忘沙田回憶 兩位busker貴人出門招黃雨，離島更有冰雹報告，Jer坦言在旺角街頭busking有點擔心，因為無瓦遮頭，幸好唱至最後兩首歌才逐漸大雨，順利又安全完成。問到可勾起入行前的回憶時，Jer自言不會在打風落雨busking，不過吳林峰就唱反調，「我會架，以前busking未買器材，我就係喺沙田羅馬廣場busking，沙手友會知叫『奶罩』，有個舞台，淨係拎支結他清唱。」談到演唱會內容，音樂團隊之一的吳林峰繼續擔任和音和樂器伴奏，問到屆到可會與Moon Tang合唱的《夜空的呼喚》時，Jer就繼續保持神秘；吳君如早前讚Jer主唱的電影主題曲《神奇之路》好動聽，更半說笑自薦做嘉賓，Jer多謝君如姐賞面，由於嘉賓早已另有心水，但仍需與公司商量，暫未落實，「唱歌好好聽嘅人，我哋到時會唱歌！」

以聲音打動樂迷 至於連續五屆打入KKBOX風雲歌手，Jer笑言歸功吳林峰，「全靠佢作咁多好歌俾我。」問吳林峰是否需要加酬勞時，Jer順勢為老best爭取功加薪，「大家一齊加人工啦！」。吳林峰受寵若驚，澄清Jer向來有請食飯，接著兩人笑言要打邊爐。另外，Jer亦入圍CHILL CLUB年度歌手10強，問到如何拉票時，他就表示，「用我嘅聲音打動大家，希望大家投我入票，多謝！唱歌就係最好嘅拉票。」 為DSE考生打氣 訪問尾聲，兩人齊齊為DSE考生打氣，吳林峰表示：「記住DSE只係你人生一個過程，加油！唔使咁害怕，總之用盡全力去做就得喇。」Jer續說，「最緊要放鬆，就算考得唔好，touch wood，都唔緊要，有好多路可以行。」吳林峰欲言又止，最後認不住說出來：「我咁講好似好衰，但我細個聽過一句說話，之後冇咁恐懼：DSE呢，俾錢就可再考過，佢唔係一試定生死，所以唔好咁驚，盡力去做！人生條路唔係剩係得個考試。DSE可以俾錢再考喎！即刻冇咁恐怖啦係咪先？」Jer和應：「最緊要搵自己興趣！」

事後，有不少柳柳粉在Threads分享，有途人被吸引駐足欣賞，並即時查詢誰在唱歌，有猶豫不決的，聽live後決定買票。值得一提是，由於記者和工作人員站著拍攝時，遮擋了站前排的fans，有fans主動提出借出凳仔，一呼百應，達至雙贏，秩序良好。