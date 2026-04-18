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娛樂
出版：2026-Apr-18 09:30
更新：2026-Apr-18 09:30

柳應廷Jer快閃3場busking：唱歌係最好嘅拉票 望吸街客拉近MIRROR與觀眾距離(有片)

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Jer柳應廷穿上演唱會Tee，快閃3場busking，為5月演唱會宣傳。(娛樂組攝)

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MIRROR柳應廷(Jer)昨日(17日)與老best吳林峰搞快閃busking，先後於九龍塘、旺角和沙田連走3場，為5月23⾄24⽇亞博Arena舉⾏兩場《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》演唱會宣傳。雖然沒事先張揚，但Jer在九龍塘、旺角busking時開IG live，晚上來到尾站沙田，不少fans已聞風而至，逼爆商場。Jer唱了6首歌後，在全場encore聲下，再送上兩首歌《水刑物語》和《人類群星閃耀時》，現場fans齊齊大合唱。Jer透露日前已先後MIRROR新團歌拍MV，一快一慢，每首歌拍了一日。他亦預告在演唱會前會再推出新歌，「今年都會玩節拍強勁嘅歌，都會比較有舞台感。」

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8首歌唱足45分鐘

沙田站busking於大約8時開始，Jer和孭著結他的吳林峰，齊齊穿上印有今次演唱會名字的黑色T-裇，Jer的胸口掛著心臟型頸鏈吊墜，正好呼應去年演唱會「The Shape (巨型心臟模型)of Breathing」的舞台設計。兩位busking戰友一黑一白T-裇，以《月居人》炒熱氣氛，接著送上《不要活成自己討厭的模樣》後，分享道：「呢首歌送俾一個，可能出咗嚟社會工作嘅自己，會因為外面嘅人講嘅嘢令自己內耗，希望呢首歌可以提醒自己：我而家好開心咁唱緊歌，咁已經好足夠。」吳林峰除了彈結他伴奏兼和唱，兩位busking小子亦合唱了兩首歌，包括吳林峰新歌⁠《愛情不是我強項》，以及吳林峰首次為Jer作曲的《迴光物語》。接著唱畢《記憶倒行》和《今繼》後，encore聲不絕，Jer先送上第一首solo作品《水刑物語》，呼籲fans合唱：「你哋都大聲啲唱好唔好？唔好咁乖，用你哋可以唱到九龍區嘅聲線，好唔好？識架啦！」fans亦相當聽話；唱畢後，繼續有fans叫encore，並提議唱《人類群星閃耀時》，Jer本來說沒預備歌譜，但吳林峰就已彈起結他來，就送上最後一首歌，合共8首歌唱足45分鐘。

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419132d0 f991 418b 8fa2 08c514f18813 A15b436c a060 4412 84cc 88423bb779aa 舞台中央懸掛巨型心臟，配合大屏幕上「The Shape of( ) Breathing」的演唱會名字，帶出「The Shape of heart Breathing」的隱藏主題。(娛樂組攝) 22ee647e b902 4565 90f6 f73d27c379df 44f1614d b7b2 49ba 9b06 c64ef6d48365 B936ae82 3bbf 409b 9e9c 6a481e0a9094 Ac680556 c35e 41ad 9711 f9961173b3ac D37d319d 5b1a 49e6 b5d5 243f68328d87 F2043d72 5412 4267 89d5 c11ca1601584 Fdb2ebef 7ff0 441b bcf7 41b4383540a4

每站都係錢

談到無預告下快閃busking，Jer解釋，「去年灣仔海濱busking後，好開心，一直以來MIRROR俾觀眾嘅感覺都好似好遠，所以今次喺演唱會前，都好想拉近距離，俾經過嘅巿民都可以聽到。(想吸引街客？)所以冇喺網上平台講去邊，因為快閃會有多啲街客。」問到感受如何時，Jer坦言，「上次好澎湃，灣濱有成3,000人，今次真係有唔太熟悉嘅面孔。」而上次自稱路過做聽眾的吳林峰，今次就與Jer拍住上，除了彈結他伴奏，亦有合唱。至於會否再搞於不同地區快閃busking，他坦言，「當然想，香港咁多地區咁多站，每一站都係錢，好珍貴。」

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吳林峰難忘沙田回憶

兩位busker貴人出門招黃雨，離島更有冰雹報告，Jer坦言在旺角街頭busking有點擔心，因為無瓦遮頭，幸好唱至最後兩首歌才逐漸大雨，順利又安全完成。問到可勾起入行前的回憶時，Jer自言不會在打風落雨busking，不過吳林峰就唱反調，「我會架，以前busking未買器材，我就係喺沙田羅馬廣場busking，沙手友會知叫『奶罩』，有個舞台，淨係拎支結他清唱。」談到演唱會內容，音樂團隊之一的吳林峰繼續擔任和音和樂器伴奏，問到屆到可會與Moon Tang合唱的《夜空的呼喚》時，Jer就繼續保持神秘；吳君如早前讚Jer主唱的電影主題曲《神奇之路》好動聽，更半說笑自薦做嘉賓，Jer多謝君如姐賞面，由於嘉賓早已另有心水，但仍需與公司商量，暫未落實，「唱歌好好聽嘅人，我哋到時會唱歌！」

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以聲音打動樂迷

至於連續五屆打入KKBOX風雲歌手，Jer笑言歸功吳林峰，「全靠佢作咁多好歌俾我。」問吳林峰是否需要加酬勞時，Jer順勢為老best爭取功加薪，「大家一齊加人工啦！」。吳林峰受寵若驚，澄清Jer向來有請食飯，接著兩人笑言要打邊爐。另外，Jer亦入圍CHILL CLUB年度歌手10強，問到如何拉票時，他就表示，「用我嘅聲音打動大家，希望大家投我入票，多謝！唱歌就係最好嘅拉票。」

為DSE考生打氣

訪問尾聲，兩人齊齊為DSE考生打氣，吳林峰表示：「記住DSE只係你人生一個過程，加油！唔使咁害怕，總之用盡全力去做就得喇。」Jer續說，「最緊要放鬆，就算考得唔好，touch wood，都唔緊要，有好多路可以行。」吳林峰欲言又止，最後認不住說出來：「我咁講好似好衰，但我細個聽過一句說話，之後冇咁恐懼：DSE呢，俾錢就可再考過，佢唔係一試定生死，所以唔好咁驚，盡力去做！人生條路唔係剩係得個考試。DSE可以俾錢再考喎！即刻冇咁恐怖啦係咪先？」Jer和應：「最緊要搵自己興趣！」

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事後，有不少柳柳粉在Threads分享，有途人被吸引駐足欣賞，並即時查詢誰在唱歌，有猶豫不決的，聽live後決定買票。值得一提是，由於記者和工作人員站著拍攝時，遮擋了站前排的fans，有fans主動提出借出凳仔，一呼百應，達至雙贏，秩序良好。

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