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娛樂
出版：2026-Apr-18 14:00
更新：2026-Apr-18 14:00

柯煒林專訪｜為《大濛》亂世小人物心痛 剖白患癌內心交戰：用咗好多力氣時間去接受(有片)

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柯煒林對於《大濛》能在香港上映，形容心情如遊子歸來般開心。(蘇文傑攝)

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由陳玉勳執導、柯煒林(Will)、方郁婷、9m88和曾敬驊主演的台灣片《大濛》，獲金馬獎最佳劇情片等五個大獎，為Will帶來首個金馬影帝提名。獲導演點名演的三輪車伕趙公道，是一個活於如同霧罩亂世下的小人物；現實中，去年確診肺腺癌第四期的柯煒林，曾則罩在恐懼和負面情緒下，他坦言，「我用咗好多力氣和時間去接受。」

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自封「前準」影帝

雖與獎項擦身而過，但評審排名僅次於封帝的張震，也算是成就解鎖。柯煒林直言《大濛》位列最滿意作品的三甲，他靦腆地笑著說，「讚自己有點怕醜，但又好似幾叻，所以俾我讕叻下……」接著爆笑道：「我係前準影帝啦！但『前準』要寫得好細！」作為唯一參演的香港演員，最興奮作品能在香港上映(4月16日)。回想去年患病初期，他說了一句想睇《大濛》，導演便讓他率先看，「這對我好重要，我好珍惜那段拍攝時間，大家都好努力，小心翼翼地呈現一套還原當時背景的作品。」

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重塑角色質感

《大濛》以台灣白色恐怖時期為背景，講述柯煒林演的廣東省退伍外省兵趙公道，幫助萍水相逢的阿月(方郁婷飾)領回哥哥遺體。Will形容角色立體，聚集當時不同人物和事件碎片，「當中很多人現仍在台灣生活，他們年輕時會怎樣？」為了解歷史背景，他到訪人權博物館的白色恐怖紀念園，「看到一些死難者寫的字，有點被嚇倒，我走進仍保存的監獄，感受這件事的恐怖。」趙公道是個滿口髒話的三輪車伕，廣東話夾雜外省口音的國語，Will的語言轉換生動流𣈱，活現狹逢中靈活生存的小人物，受訪期間偶爾爆粗又突然轉用國語，他卻道：「花了很多力氣重塑角色質感，起初以為講普通話，我本身國語不錯，還有台灣口音，沒想過是翻天覆地的轉變，要講廣東話口音的國語，真的比較難。」

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喜感擔當 壓力超大

首次與金馬導演陳玉勳合作，是演藝生涯最大壓力一次，Will直言導演要求很高，每句評語和指導都很精準明確，「他喜歡拍不同小人物，不過是以喜劇角度，對喜劇節奏有自己一套。今次將喜劇位落在趙公道身上，但我不擅長演喜劇，甚至沒怎麼試過，我當正劇去演；其實不是，那種衝突的扭曲、碰撞，很大壓力。所以我好不安，不停煩他『這樣演可以嗎？』」回想上次最大壓力是2019年拍《別叫我「賭神」》，演自閉症角色，相比當年的青澀，Will仍會事前做足功課，但現在懂得分類篩選，不會將所有都放進角色。

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想抱著為喊

以喜劇方式演繹亂世下的小人物，柯煒林起初想得很複雜，直至一場改變角色命運的刺殺戲，顛覆了他對趙公道的理解，「拍攝中途我好想喊，但趙公道本人係唔會喊。其實我好為他心痛，有一種想抱著他講『冇事嘅、冇事嘅』的心痛，突然間好抽離看，我就明白他真是大時代亂世下，好可憐的人，但他不知道自己可憐。」他自言以往只懂全情投入角色，今次學懂退後一步，望得更闊更立體。

趙公道為餬口偶爾呃騙，但公道仍在心底，家中存放外省兵同僚的遺骨，準備將他們帶回郷，隨身攜帶阿月哥哥遺下的手錶，在年老時親手交還，這一切都在Will的心頭烙印，談到結尾化老妝示人，他笑言，「真係好似我爸爸！」接著認真道，「濃縮25年監獄生涯，出獄後10年光景，雖然看來跟30歲的趙公道不同，其實都會帶有年輕時的核心價值。」

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費盡心力 接受無藥醫

原來柯煒林憑《濁水漂流》角逐金馬男配時，已被陳玉勳導演睇中，對於獲點名演趙公道，他自言跟角色大不同，「他是食飽就瞓的人，但我不是。」他坦言也曾羨慕，「但現在有一種：『你是甚麼就是甚麼』，不要羨慕、比較，我好努力做好自己，希望可以如一。」33歲確診患癌，他坦言曾經歷長時期的內心交戰，「發生了很多事，終能接受這病帶給我的情緒，已影響了我七七八八，現在間中也被影響，但開始懂如何面對這些情緒帶來的困擾。」他長嘆一口氣，「是一件不容易的事，因為現階段只有服藥抑制，我常笑說將來會有藥醫，但事實是現在香港沒有，我用咗很多力氣和時間去接受，這過程對我來說是痛苦。」

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抗拒樂觀標籤

外界眼中的柯煒林，積極樂觀常帶笑臉，「其實我一向唔鍾意被人話正面樂觀，因為我鍾意做亦正亦邪嘛！」說畢哈哈大笑，接著認真說，「你見到的正面樂觀，只是一種presentation，有時心裡面只有三分正面，甚至有時是零分。」去年7月公開病情，讓他感受作為公眾人物的標籤，雖然曾被質疑誇大病情搏攞獎，但同時感受滿滿的愛，一度令他不自在，「香港觀眾好X錫我，好X錫我，好X錫我！令我覺得呢種錫得唔得？我會唔會受唔起？我好驚……總之就不習慣，這件事令我發現，原來我不太接受自己，或者不太理解自己。」經歷無數個輾轉反側的晚上，猶如反覆的自我觀照，「就像一塊鏡，照咗好多之前嘅好與不好，全都呈現出來，(內心)打完交就接受這病是我一部分，都會有難過時，但沒那麼難過。」

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以文字記錄恐懼

與病魔對抗，不足為外人道，柯煒林如何過渡？「首先學識唔好理其他人，其次是學識唔好理自己，唔好理自己對自己harsh，我對自己好harsh嘅時候就由得佢，唔好judge自己。」他自言常幻想一個人站在月台，突然來襲的情緒就像急速駛過的火車，「你見到火車很快，就不會跳下去，站著讓它經過，過了就會好。然後我會寫，因我是個喜歡文字的人，不斷寫對死亡的恐懼，若出現抗藥性的恐懼，做化療的恐懼(拍拍地下touchwood)，所有的恐懼，其實很多恐懼是沒來由，是源於自己的恐懼，當我認知這件事，就讓他害怕，只不要過分就好。」

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20260410 柯煒林專訪

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