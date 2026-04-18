方力申獲親戚撮合認識葉萱即抄牌 預告下月帶囡囡上紅館舞台影全家福

由運動員轉戰娛樂圈25年的方力申(Alex)，將於5月15日起舉行一連兩場首次紅館騷《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會》，並同步推出新歌《万刀甲》。Alex近日接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。



現年46歲的方力申在節目中，除了分享他今天不再忌諱，選擇以新歌《万刀甲》正視「万刀甲」這個網民所改的花名帶來的負面標籤外，亦寓意任何人都可以透過不斷努力與操練，最終都可以出人頭地，他還大方分享與愛妻葉萱(Maple)的相戀經過。談及太太曾被韓國宗教欺騙的慘痛經歷，Alex一直欣賞太太的坦白：「拍拖前佢已經同我講，令我更欣賞佢嘅勇敢。」二人拍拖時便向Alex的父母坦白，父母的表現更令Alex動容：「媽咪攬住Maple同佢講，無論你同我個仔將來係點，我都當你係親生女，我即刻喊出嚟。」

乖仔政策展開追求 2023年初，Alex公開與相差14歲的葉萱相戀數月，之後去年情人節宣布結婚，並於同年12月喜獲千金，成功誕下女兒方愛嘉(Isla)。走進男人四十階段，事業與愛情均迅速達標，Alex說一切都是緣份：「係親戚介紹，不算相睇，或者我單身好耐，立即俾佢外表吸引，即刻抄佢牌，係好老土咁先傾電話再約佢出街，問佢可唔可以繼續交往。係好快，幾日就介紹佢俾我屋企人識。Maple知我多緋聞，仲以為我好識追女仔，玩乖仔政策，但我係好認真，我認最初鍾意佢多啲。」拍拖了解不久，Alex已肯定對方是終身伴侶：「首先佢性格好唔同，好簡單樸素，同佢去歐洲旅行無要求買任何嘢，而家生埋女，仲話以後唔需要買禮物送俾大家，我真係未見過。加上相處同溝通好夾，俾到我愛同信任，會覺得佢會陪我走到人生最後。」



二人拍拖時，太太正經歷往返韓國為女性發聲的慘痛經歷，Alex更欣賞太太的勇敢與坦白：「拍拖前佢已經同我講晒，佢嘅坦白，令我更想了解佢同鼓勵佢。嗰兩年佢曾經沮喪，因為韓國人會覺得佢係英雄去打擊邪教，會表揚佢勇敢發聲，反而香港網民，話佢蠢、貪慕虛榮同搏出位。我同佢講唔使理，我亦唔好意思，因為你同咗我拍拖。」

自爆家中地位不保 至於二人婚前先跟Alex的父母坦白，Alex最為感動：「我好醒，未講之前先俾父母了解佢呢個人，幾個月後先一齊約屋企人講，我諗亦係我人生同爹地媽咪最難開口嘅一次，講之前都想喊，但爹地好搞笑話：『做乜呀？你哋有咗呀？』其實媽咪同Maple一直好夾，我講完佢即刻叫Maple埋去，跟住媽咪攬住Maple同佢講，無論你同我個仔將來係點，我都當你係親生女，我又即刻喊出嚟，即係大家都好有愛好有力量。」成為人夫同年迅速做人父，Alex經常網上分享湊女樂事，但他卻說在家中地位不保：「以前太太成日掛住我，約咗朋友7點食飯，7點半就問我返嚟未，而家係去到12點先問我，我係變咗無地位！我最初以為生咗小朋友會好溫馨好sweet，但感覺係少咗拍拖嗰種感覺。」對於太太緊張女兒自己仿如失寵，方力申語帶心酸笑說：「由佢懷孕到而家，我都同佢講，你係緊要過我個女嘅，我係緊張阿媽多過緊張個女，但係太太已經變咗，緊張個女多過老公。」至於Alex曾經揚言想太太生三個，他表示慶幸夫妻二人第一胎生女，「我絕對鍾意女多過仔，因為我好傳統會好嚴，會迫仔女游水，如果係仔先，我一定係虎爸，一定好嚴要佢有紀律有禮貌，而家有個女warm up先，就算阿女游水唔叻都唔會受咁大壓力。」雖然囡囡Isla只有四、五個多月大，但5月的紅館處男個唱，Alex一定會帶女兒到場，事關他極盼望三代同堂於舞台拍攝一張紀念全家福。