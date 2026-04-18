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娛樂
出版：2026-Apr-18 12:39
更新：2026-Apr-18 12:39

A-Lin黃麗玲紅館演唱會開鑼 重本製作舞台熱舞回饋香港歌迷

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A-Lin重踏香港舞台，掀起樂迷的集體回憶。

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華語樂壇「天生歌姬」A-Lin(黃麗玲)昨日(4月17日)起一連三晚於香港紅磡體育館舉行《歌迹 Journey》世界巡迴演唱會香港站。這場慶祝出道20周年的重要演出，不僅是A-Lin奪得金曲歌后後的凱旋回歸，更掀起全港樂迷的集體回憶。

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開場即唱金曲

A-Lin一開場即唱出多首金曲，包括《失戀無罪》、《海洋之心》、《Romadiw》等，配合勁歌熱舞，瞬間點燃起全場的情緒。她興奮地向觀眾打招呼：「大家好！這麼久沒有見了，我的粵語還是有點爛，但是我覺得我最厲害的是哪一句？是『小心梯級，小心走路，小心車門...』！香港對我來說是一個非常重要的城市，在我築夢的過程中，第一個坐長途飛機到的城市就是香港，所以每次來到這裡，我都會覺得是我築夢的一個起點。」

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A-Lin表示家人當晚都在現場支持，還幽默地跟舅父舅母開玩笑：「舅舅、舅母，你們來到香港有好吃的嗎？好玩嗎？你們今天應該逛很多地方了吧，那也花了我不少錢吧！這邊很好shopping的，感謝這個城市給我們的熱情，謝謝香港。出道了20年，其實對我來說真的不是很長也不算短，在這20年我發過很多的專輯，我相信在場的每一位(都有聽過)。」

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感性多謝港迷

此次A-Lin的巡迴演唱會舞台製作相當重本，利用多個巨型LED打造夢幻沉浸式視覺效果，舞台設計結合音樂自傳主題，營造虛實結合的唯美空間，為歌迷帶來震撼的感官體驗。A-Lin不時獻唱快歌，將紅館氣氛推至頂峰，她感性說道：「真的很謝謝你們，不管是情歌還是快歌，你們都會輸出很大的一些情緒價值，太棒了！謝謝你們。其實今天我特別感動，除了是因為很久沒有回來香港演唱，還有一個是我的家人也在現場。看著我從一個很小愛唱歌、愛表演的小女孩，到了這麼大的舞台上面唱歌，讓我有一種莫名的驕傲。所以真的看到家人們，我真的有點感動。但你們怎麼都還沒有哭？」

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A-Lin相當感性，不時與樂迷「重回」過去：「哎喲，怎麼這麼感性啊？我突然在這裡看到很多熟悉的面孔。首先我要說我沒有喝酒，我是屬於natural high！我第一次來香港時，是拿著一個紙袋；回去的時候，我是揹著你們送我的行李。雖然你們沒有給我很多(物質上的負擔)，但是每次我回來，你們都會送我一些(溫暖的回憶)。真的謝謝你！」

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