鄭秀文率200人團隊飛吉隆坡開騷 改動歌衫尊重當地法例文化

天后鄭秀文(Sammi)首次率領超過200人的龐大團隊，從香港浩浩蕩蕩飛到馬來西亞吉隆坡，舉行一連兩場《You & Mi鄭秀文吉隆坡演唱會2026》，昨日(17日)於Unifi Arena開鑼，13,000座位，全場爆滿。而7月10至11日開鑼的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，東亞銀行信用卡優先訂票，將於周一(20日)早上10時快達票預售。

吉隆坡演唱會晚上8時開騷，fans下午已到場外守候，每個角落都有Sammi的大海報和小手牌讓fans拿著打卡，還有不同扭蛋區、輪盤區和遊戲區，可贏獎品和禮券，附近有十幾檔掃街小食，非常熱鬧。

演唱會開場，Sammi閃耀登場，以《朝聖》和《發熱發亮》揭開序幕，全場尖叫，然後大合唱《出界》。相隔10年再到馬來西亞開演唱會，Sammi說：「大家都老啦，好開心同大家一齊成長。希望下次唔使再隔10年，快啲再嚟開騷。」Sammi獲台下觀眾大讚好靚，她笑言自己保養得宜，「靚」是事實不用多提。有觀眾大嗌「安仔」，Sammi甜笑回應：「安仔無嚟呀，佢好忙要做騷。安仔加油，我今晚都要加油！」接著唱《唯獨你是不可取替》，她說：「人生之中搵到個不可取替嘅人，係好幸福嘅事！」隔空放閃。

想每年住大馬幾個月 Sammi表示對東南亞地方情有獨鍾：「我好怕凍，但幾熱都得，屋企唔開冷氣。都想每年有三、四個月住大馬，因為天氣好好，每日可以著背心短褲周圍走，好鍾意熱帶地方！」又笑言完騷可盡情品嚐榴槤。除了當地歌迷，還有來自香港、北京、上海、四川和澳洲等，世界各地歌迷高舉燈牌，Sammi透露家姐和中學同學拉隊捧場，還有印尼親戚到在支持，令她非常開心。 演唱會尾聲，全場大合唱《我們都是這樣長大的》，Fans非常熱情，完騷不散場大嗌encore，寵粉Sammi返上舞台，向四面歌迷揮手道別，然後再唱一曲《值得》，首場演唱會圓滿結束。

實地考察啟德場館嚇一跳 之後Sammi接受訪問，她說：「今晚好感動，好似見返啲舊朋友，差唔多10年冇喺大馬開騷，今次開兩場觀眾咁熱情，啲飛又咁快賣晒，我都冇諗過，所以今日既感動又興奮。」最令她感受至深是率領逾200人團隊從香港飛到吉隆坡開演唱會，她說：「嘩，帶200幾人過嚟，我真係好多謝唱片公司咁support。成個製作原汁原味搬過嚟，加上觀眾好熱情，今晚我真係好滿意！」她表示鼻竇炎已康復，並表示：「今日嘅體力和流程都好好，其實盡力就係最好，每一場感受唔同，人和聲嘅energy level都唔同，當下做到最好，就係live好睇嘅地方。」台上耳機失靈小意外，Sammi說：「台上瞬息萬變，係好好嘅訓練，有時呢啲『蝦碌』都係睇live好睇嘅地方！」除了歌迷支持，Sammi透露家人和中學同學都拉隊飛來捧場，令她感動。

Sammi表示為了尊重當地法例和文化，今次演唱會服飾都有所改動，她說：「唔困難，反而幾好玩，點樣改動後仍然好睇，都幾考驗造型師。有啲服裝看似加減少少，其實係全新訂造，真係不惜工本。花咗好多心思和錢但好值得，每個部份都要盡善盡美！」接著Sammi將全力為7月啟德主場館舉行的亞洲巡唱終點站演唱會操練，她說：「保留咗今次tour嘅精髓，然後再加我嘅新意念，咁先至係巡迴終站嘅意義。其實喺啟德做感覺完全唔同，台燈聲都唔同，衫和舞蹈都係全新。」回港後Sammi希望休息10天，狂食幾日好好充電。她笑說：「嗰日實地考察嚇一跳，嘩，個台咁大嘅！跑勻要3倍時間，尤其是我啲快fing得好勁，真係要好好嘅體能。」返到酒店，Sammi急不及待IG分享宵夜美食，青瓜、沙律菜和一大碟蝦補充蛋白質，她表示演唱會觀眾反應熱烈，非常開心，期待尾場演出，大家都盡興。