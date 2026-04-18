夜王｜三級導演版上映總入場人次破150萬 Amy Lo小野「兄妹」重聚撐謝票場

由吳煒倫執導、黃子華夥鄭秀文主演的破億力作《夜王》，在萬眾期待下終上映導演版，首兩日公映已於網上收獲大量好評，截止昨日4月17日，入場人次更衝破150萬，票房衝破1億1百萬！昨晚首度現身的盧慧敏(Amy Lo)，與戲中哥哥盧鎮業(小野)終於兄妹重聚，與楊偲泳(Renci)、譚旻萱(Mandy)、李芯騐齊齊謝票，導演更感激觀眾在惡劣天氣下仍踴躍入場支持。

未被選中演公關小姐 《夜王》導演版比原來的版本較長了30分鐘，Amy Lo的戲份亦得以重見天日，回想起當日拍攝導演口中所說，其角色掌控東日夜總會命運的戲份時，她戰戰兢兢的說：「當日自己所飾的Ella，面對一班因劇情需要，對她怒視的對手，當中包括子華神和Sammi兩位好戲之人，當時的心情緊張之餘，大家的眼神好像向我放激光一樣，很震撼！」而成功演繹這場戲的她，獲不少觀眾讚她很有壓場感，連身為哥哥的小野也笑說她的出現，為他爭番啖氣！且透露戲中兩兄妹是沒有同場過，反而昨晚二人卻首度同場謝票，加上大家都姓盧，所以份外有親切感。

Amy Lo被問到可曾想過導演為何沒有選上她做公關小姐 ，反而飾演太子峰的妹妹Ella？她不好意思的笑說：「我沒有問出口，可能我不夠婀娜多姿，但如果日後有這類夜總會戲份的電影，若需要一個運動型的公關小姐，我想自己也可派上用場。」Amy Lo透露當日自己到拍攝現場試造型的時候，驚嘆氣氛超正，因為一班女演員不但打成一片，猶如一家人，當放完飯後，副導演一聲號令叫埋位，大家即不約而同拿起手袋開工，完全投入了公關小姐的角色、夜總會的世界！

還原角色身世背景 除了Amy Lo之外，戲中Renci、Mandy、芯駖的戲份，也還原了他們身世背景，令他們的故事更完整。Renci很感激遇上阿Dee(何啟華)這個對手；因為在知道要拍一段情慾戲後，阿Dee特地致電給她，很細心的問她如何在最舒服的感覺下演繹這場戲，希望減低她的憂慮。Renci說：「我覺得阿Dee應該比我更驚面對這場戲，所以我慶幸劇組無論對手、導演、攝影師明哥、監製Ivy及一班副導演都很保護我，讓我在沒太多掙扎下，感覺舒服的完成了這場戲。也多得導演特意從家中拿了三支酒給我和阿Dee壯膽，讓我們容易入戲，而整個過程大家的舉止真的很窩心。」

至於Mandy在戲中因對父親多年的怨恨，萌生報復念頭，最後幸得歡哥子華從黑暗中將她救贖，Mandy這一場演得歇斯底里的戲份，讓觀眾對她更添憐愛。Mandy坦言很喜歡ChiLing這角色，也多得子華神主動編寫了這一幕，讓她的角色來得更有故事，所以當導演版重現這一幕時，自己看着也感動得落淚！