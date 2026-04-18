姜濤P牌仔隨時要加監 唔評論被張敬軒unfollow

姜濤以慈善大使身份出席「 麥當勞兒童愛心馬拉松2026」，同場還有劉德華齊齊主持起步禮，同場還有一班903 DJ。他們帶領一眾現場人士一齊做熱身運動，又應主持要求清唱了一小段《沒有翅膀的天使》。姜濤在活動上透露跟華仔拍攝當日，特別送上自己的唱片，華仔聞言問自己是不是第一個收到他的唱片，沒料到姜濤一時反應不來，及後華仔笑謂事後跟身邊人展示姜濤的唱片，今日才得知自己是當日第一個收姜濤唱片的人。

姜濤大讚華仔很親切，又給予他很多意見如何在這行更好。他坦言跟華仔拍攝前一晚失眠，更同阿媽說：「死啦！聽日同劉德華拍嘢！點算！」並稱姜媽曾表示過想探班，但被他拒絕。