姜濤P牌仔隨時要加監 唔評論被張敬軒unfollow

姜濤以慈善大使身份出席「 麥當勞兒童愛心馬拉松2026」，同場還有劉德華齊齊主持起步禮，同場還有一班903 DJ。他們帶領一眾現場人士一齊做熱身運動，又應主持要求清唱了一小段《沒有翅膀的天使》。姜濤在活動上透露跟華仔拍攝當日，特別送上自己的唱片，華仔聞言問自己是不是第一個收到他的唱片，沒料到姜濤一時反應不來，及後華仔笑謂事後跟身邊人展示姜濤的唱片，今日才得知自己是當日第一個收姜濤唱片的人。
姜濤大讚華仔很親切，又給予他很多意見如何在這行更好。他坦言跟華仔拍攝前一晚失眠，更同阿媽說：「死啦！聽日同劉德華拍嘢！點算！」並稱姜媽曾表示過想探班，但被他拒絕。
重新學車比較好
姜濤日前被控「不小心駕駛」、「駕駛沒有牢固附上『P』字牌』的車輛」、及紅燈未停車的罪名，姜濤表示會引以為戒，呼籲大家要小心駕駛。他直認是自己的錯，做了錯誤的示範。由於未有掛P牌揸車，隨時會延長的P牌日子，至於是否需要加監，他表示不清楚，要等律師通知，他說：「我諗都要考過啦，最理想就係傳奇啦，但係我都係重新學多次啦！（依家可唔可以再揸？）律師就話未收到信可以再查，但係我而家暫時唔想抓住，但係我架車都唔捨得買住！（有陰影？）又唔可以話有陰影，純粹係想收到通知就會安心啲，到底自己係可以揸定係唔可以揸。」
笑阿媽著低胸衫
他表示不會請司機，自己不會放棄揸車，「請司機唔好啦！（當時有冇嚇親？）咁又冇，但係知道要報警，無論件事幾大幾世都好，唔可以走咗去㗎嘛。」他又提到教車師傅見到報道後，立即致電給他了解及再三叮囑駕駛注意事項，「壞佢名聲！」問到姜媽知不知他發生交通事故，他續指媽媽在後期才知道，更稱她有意報堂學車，並模仿媽媽的語氣說：「你唔巧揸喇，禾揸啦！」之後阿姜即答她：「泥唔巧玩啦！」問到是否驚媽媽揸車，他說：「真係！咁高調地揸，日日著低胸衫，唔係幾好嘅！」
對於被張敬軒在IG取消追蹤他的帳號，姜濤說：「我哋作為後輩，唔方便評論。相信張敬軒前輩有佢自己嘅諗法同自由，所以我哋冇辦法講太多嘢。」