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娛樂
出版：2026-Apr-18 22:21
更新：2026-Apr-18 22:21

我們不是什麼｜ANSONBEAN街頭寫生有料到 AK碌盡MIRROR人情卡谷新戲

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ANSONBEAN與AK到銅鑼灣宣傳《我們不是什麼》。（娛樂組攝）

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ANSONBEAN今日（18日）化身IKE到銅鑼灣街頭為fans寫生，他一口氣畫了三十幅，之後在限時15分鐘畫導演邱禮濤、譚耀文、AK、彭秀慧、袁富華、李蕙敏及駱振偉。眾人看到他的畫功大讚厲害，ANSONBEAN表示開心電影票房達300萬，多謝觀眾支持，希望可以再有更多人入場支持。 問到之後有什麼宣傳大計，AK說：「希望票房可以節節上升，去到高啲嘅票房，就再傾吓有啲咩可以做，到時就公布俾大家聽！」AK有意跟ANSONBEAN拍跳舞，但是什麼形式有多日後公布。
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談到票房有逆轉勝的現象，排片量亦增加，AK表示希望有更加多人入場支持，把電影口碑傳開，不想大家因為是有《全民造星》系列成員做主演而拒絕入場，「呢部戲嘅message好啱大眾嘅，希望大家可以擺低對我哋嘅成見，入場去欣賞邱禮濤導演嘅電影。」ANSONBEAN說：「最開心見到大家被捕電影感動到，亦都開心見到有觀眾因為被電影鼓勵到而去作出新嘗試，或者令到佢哋更加正響去生活，最開心就係可以正面咁影響到人，所以都係值得慶賀嘅！希望更加人入場！」

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AK找了很多隊友宣傳，他稱幫我搵很少做這些東西，今次很想靠大家的力量零這部電影可以分享得更遠，「唔只係我嘅fans群，我真係見到阿姜、阿Lo同埋亞陳條片出咗之後，去謝票嘅時候就見到佢哋嘅粉絲去睇，希望呢部電影除咗我嘅fans會入去睇之外，仲有其他人會知道同埋入場欣賞。今次唔怕面懵幫我搵多啲兄弟去做宣傳！（要請食飯！）冇問題呀，得閒再算！」AK透露曾計劃包場請一眾好友來支持電影，但很多朋友都表示會購票入場，很開心有很多朋友會入場支持這部電影。他坦言除了不想導演蝕錢之外，也希望大家可以入場欣賞到邱禮濤導演的心血。

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