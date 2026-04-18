我們不是什麼｜李蕙敏囝囝生日照宣傳 譚耀文Thor集氣盼開拍《龍Sir外傳》

《我們不是什麼》今日（18日）在銅鑼灣街頭舉行戶外寫生活動，ANSONBEAN畫了三十幅寫生，之後在限時15分鐘畫導演邱禮濤、譚耀文、AK、彭秀慧、袁富華、李蕙敏及駱振偉。期間譚耀文、彭秀慧與駱振偉傾過不停，眾人在ANSONBEAN畫畫時，不忘把握機會自拍。 譚耀文跟彭秀慧在戲中是已離婚的夫妻，二人聯同「新歡」駱振偉一齊做訪問，彭秀慧即場以前妻mode揶揄阿譚最開心，笑謂今次是女人最大考驗。對於票房節節上升，阿譚稱在謝票時見到不少新觀眾，他們都讚這是一部令人感動的電影，反眏到社會階層的需求。

彭秀慧表示電影上映時適逢是假期，今次一眾演員都很齊心，加上電影的口碑很好，呼籲大家帶朋友入場欣賞，希望導演可以回本。彭秀慧表示希望可拍《龍Sir外傳》，好讓這個三角關係得以延續。駱振偉在戲中的表現不錯，他感謝觀眾的評價，他稱導演令所有演員發揮很好。 邱禮濤對於票房上升，大感開心，亦多謝戲院支持令排片量增加。提到大家希望邱禮濤可以回本，他說：「我好開心，咁多人關心我！真係好開心！」問到會不會有花絮可以播出，他表示電影內容已經很豐富，所以沒有額外的花絮。袁富華續指跟對方合作多次，導演以快、恨、準見稱，他很清楚故仔要拍甚，所以不會拍多餘的東西。

袁富華認為好的電影是應該多些觀眾入場支持，他希望不止是二擦、三擦，而是有其他未看過的人入場，所以演員們都密密宣，更爆李蕙敏連囝囝生日都不管要去謝票。李蕙敏表示大家都很團結，個個都很有火，所以自己也盡力支持。談到她久未拍戲，今次戲中的演出令人讚嘆，她多謝導演給予機會，盼多些人入場看。