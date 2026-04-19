魔音女團｜練習生全新形象公開亮相 莊子璇展現特訓成果失手走音

無綫全新真人騷《魔音女團》(The Magic Voice) 將於5月4日起，一連十集逢周一至五晚上10時30分於翡翠台播出。經早前一輪海選，無綫昨日(18日)在荷里活廣場舉行《魔音女團》練習生首次見面會，李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊及葉靖儀首次以《魔音女團》練習生身份公開亮相。

活動由阮浩棕擔任主持，甫開場他介紹一眾練習生穿團服登場，經過形象改造，愈來愈有女團聲勢，獲現場一班fans吶喊支持。活動上還率先首播比賽歌曲《Lucky Star》的吸睛MV，片段中練習生穿著白色型格軍服跳唱，其後她們逐一分享接受《魔音女團》特訓的心路歷程，包括跳唱技能進步、節食健身以至形象改造。染了紅髮的俞可程近期曝光率大增，她更身兼三職，除了《魔音女團》外，也有份參與《女神配對計劃2》及《東張西望》，她表示時間分配仍應付得來。

《魔音女團》的16位練習生經過連日密集式特訓，跳舞及唱歌實力逐漸進步，大會在是次活動安排了幾位練習生重現海選的人氣演出項目，包括穎喬、喬美莎表演跳舞、鄧凱文Rap自創歌曲、倪嘉雯Rap《風生水起》、李尹嫣獻唱《枇杷》、莊子璇唱出《戀人未滿》，讓觀眾率先一睹她們的蛻變成果，可惜莊子璇表演時卻一度失手，幸好走音未算嚴重。

節目主持蕭正楠昨日亦親臨現場，除了推介節目內容，更分享如何見證練習生們的成長及追夢過程，為她們打氣，而《魔音女團》監製晴朗也有出席記者會，與蕭正楠及一眾練習生大合照。