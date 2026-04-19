正義女神｜有望開續集！ 薛家燕自薦做法官 蔣祖曼跟佘詩曼合作不忘偷師

Joman指首次參與法庭戲份，所有演員都十分專注投入角色，尤其神級演技派的佘詩曼，形容拍攝現場氣氛：「死氣沉沉！大家好專心進入情緒，唔好意思搞大家。」Joman坦言之前聽人講，佘詩曼好鍾意玩，但在《正義女神》拍攝期間，卻只感受到她嚴謹的一面。直至後來合作《新聞女王》，才見識到佘詩曼「好玩得」的一面，笑指：「佢好似精神分裂咁，玩時好玩得，嚴肅時好嚴肅。」鍾澍佳在旁點頭表示完全認同。

佳哥大讚佘詩曼的工作態度，指她拍攝長時間後，仍會回酒店繼續研讀劇本，並順道提醒旁邊的Joman要向她學習。Joman即笑言「偷師」成功，獲益良多。

至於《正義女神》會否開續集？佳哥坦言正積極部署研究中。薛家燕即場自薦演出搞笑角色，佳哥即興奮回應：「係咪真係邀請到妳架？妳講的！」到時會否考慮邀請家燕姐演法官？佳哥讚家燕姐：「冇一個角色係唔適合做。」家燕姐亦即笑言：「演咩角色都冇所謂，最緊要有角色畀我，最好有訓練班畀我培訓一下演技。」