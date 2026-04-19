專訪｜鄧濤《女孩不平凡》獲金像雙料提名 演女女親密戲：好似排舞記step

第44屆香港電影金像獎於今日(19日)假尖沙咀文化中心舉行，《骨妹》導演徐欣羨的新作《女孩不平凡》獲得3項提名。陳蕾作曲兼主唱的電影主題曲《普通人》入圍角逐最佳電影原創歌曲獎，早前獲香港電影導演會最佳新演員奬的鄧濤，雙料提名角逐最佳女配角和最佳新演員，女配角的對手更是鮑起靜、惠英紅、衛詩雅和滕麗名，問到可有信心時，鄧濤坦言對新演員獎信心較大，「因提名女配角獎的，都是我好鍾意的演員，能跟她們一起入圍已開心，意想不到。」

為角色染橙髮 剷寸頭 導演徐欣羨(Tracy)的新作《女孩不平凡》屬半自傳式電影，以主角徐樂欣17歲、22歲及34歲3個階段，講述普通女孩的成長覺醒。長髮聽話的乖乖女阿欣(許恩怡飾)，遇上初戀繆思後赴台升學追夢；變成剪去長髮染橙色寸頭的阿徐(鄧濤飾)，以及成為導演、追夢屢遇挫折的徐樂欣(廖子妤飾)。導演憶述選角考慮時，直言最困難是要找願意又合適剷短髮的女演員，遇上鄧濤原本是為另一作品試鏡，後來在社交平台發現她的平頭型造照，加上特質附合就選定鄧濤。

鄧濤憑劇集《那一天我們會紅》演缺乏自信的內歛女生Sugar，嶄露頭角，原來2024年拍《女孩不平凡》時，剛完成《那一天》兩個月，立即投入演外型與性格都截然不同的阿徐。在徐濤眼中，兩個角色頗相似，「其實她們都不清楚自己想怎樣，只不過一個展現方式不同，Sugar小心翼翼，阿除就以極端方式展現自己，性格較張揚，內裡有很多不安和不確定。」22歲的她自言也經歷迷惘期，現在雖確定走演員路，但每次接演角色仍是充滿不安，「可能這是演員要學習包容和擁抱自己的一部分。」

首與親密指導合作 《女孩不平凡》是導演徐欣羨的半自傳電影，她解釋，「由鄧濤、廖子妤和許恩怡分演女主角不同階段，希望不同女孩子看這戲時，都會找到自己的成長片段，回想原來自己都可以跨過那些階段。廖子妤(fish)演的徐樂欣是等待開戲的導演，過程屢遇挫折，徐欣羨坦言也反應個人做導演的歷程，「寫這劇本時正值疫情，既被困住又有很多不確定，很多生活上處境也投射在fish的角色。例如她的女友貝貝(余香凝飾)就經常去做不相干的工作，看似很無謂卻能幫補生計，確實疫情的幾年，我也要調整心態，不是時時刻刻都拍戲做導演，更重要是找到自在又可維生的方式。」

鄧濤演的阿除與韓寧演的女友阿晴，有不少大膽親自戲，她坦言演戲經歷尚淺，起初也感忐忑不安，幸好導演安排了親密指導，「記得排練時，首先我跟對手我跟對手要確認在過程中，好好尊重對方、好好保護對方；第二是建立身體接觸的信任度和習慣，始終我們演情侶，應該舒服地接觸對方身體或者被接觸，無論日常生活或親密戲都有很大幫助；第三就按親密指導和導演的想像，呈現親密戲的部份，有點像排舞記舞步，要清晰知道發甚麼事。」由於攝製團隊的女生為多，而且清場拍攝，故她也感安心。問到寧願跟女生或男生拍親密戲？她認為女生較自在，「我反覺得男演員會較緊張，因擔心會冒犯到女方，女生之間較易溝通。」

導演徐 欣羨緊張過演員 徐欣羨笑言，「反而我更緊張！」她形容是最緊張的一次拍攝經歷，「當時我同親密指導都在現場，親密指導第一、二次提我要呼吸。因為我擔心她們的體力或能量負荷不了，我又唔夠隨便叫cut，但若發現有問題就要盡早叫停，否則更浪費體力或時間，所以我要好集中精神。」親密指導在港澳作品交少見，導演自言也是首次與親密指導合作，主要是台灣演員韓寧提問，Tracy本來打算請演戲指導串連不同階段的徐樂欣，「3組人某程度是演同一個人，雖然我沒有特別要求她們很相似，但覺得有演戲導師會較好，後來執行上較困難，就不如用這筆錢去請親密指導。」

鄧濤首部電影已獲提名受關注，問到為會選上演員路，她表示，「我返暑期工，扮Halloween的鬼，但不敢想像自己能做演員；後來睇劇場演出，深被感動就開始上劇場課程，然後短片製作，一步步走到做演員。」徐欣羨從《骨妹》到《女孩不平凡》，主要觸及女性或LGBT題材，她笑言，「其實我不抗拒女性議題，當然也希望嘗試不同題材，就算拍動作片都可以！不同製作一定學到不同的東西，其實都是一個成長和學習的空間。」