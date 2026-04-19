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娛樂
出版：2026-Apr-19 13:35
更新：2026-Apr-19 13:35

Edan呂爵安化身bartender調配愛的特飲 期待好友蔡俊彥做跳唱歌手

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Edan呂爵安為代言產品化身bartender調配愛的特飲。

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MIRROR成員Edan呂爵安昨日(18日)單拖現身代言活動，化身E bartender為大會MC阮小儀調配美肌特飲，並與主禮嘉賓一同主持啟動儀式。

大會昨日特別邀請 100位「爵屎」進入 VIP專區，參與獨家互動體驗。主持小儀更即場挑選了10位幸運粉絲，看看Edan與粉絲的默契如何，大家會否與 Edan的選擇一樣。顯示心靈相通的默契。此外，Edan 呂爵安更為10位幸運粉絲親手送上美肌特飲。

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Edan與「爵屎」盡顯心靈相通默契，帶來甜蜜美肌特飲分享護膚秘笈。

唔抗拒兄妹檔合唱

Edan除了分享護膚秘笈外，他提到首次與妹妹「小如豬」為單曲《左手拖右手》拍MV更反串與妹妹上演「爭仔」故事，Edan笑言若大家頂唔順，可以去通訊局投訴，又大讚妹妹的歌藝及跳舞都比他好，有人邀請兄妹檔合唱亦不會抗拒。至於昔日室友Ryan蔡俊彥加入樂壇，他形容對方是自己偶像，最近推出新歌卻被haters攻擊，Edan笑指對方比較「惹火」，早前Ryan預告有機會在音樂上合作，Edan亦希望跟好友可以合體演出，指Ryan經苦練舞藝將來或可成為一位跳唱歌手，自言未有資格教對方跳舞。工作方面，Edan自爆下半年相當忙碌，會開劇及接拍新片，希望之後有機會嘗試飾演專業人士，例如醫生、律師角色。早前與佘詩曼成為雀友，Edan自言最近手痕，或會再約阿佘打牌。

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