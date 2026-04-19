真人版《街霸》首條預吿 鐵定10.15大銀幕上映 (有片)

《街霸》演員包括《殺手列車》(Bullet Train)英日混血男星安德魯小路(Andrew Koji)、《愛的過去進行式》男主角諾亞森迪尼奧(Noah Centineo)，二人分別扮演主角Ryu、Ken，加拿大的華人女演員Callina Liang飾演春麗一角，還有「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa) 以特技妝容化身怪獸Blanka，而饒舌天王50 Cent則演黑市拳王角色Balrog。

還原角色絕殺

由櫻井北尾執導的《街霸》已展開宣傳攻勢，除了美版海報曝光外，首條預吿亦引起網民熱烈討論，片中將把街機上令人熱血沸騰的格鬥、各主要角色的絕殺，如波動拳、龍捲旋風腳等在片中神還原！

《街霸》故事發生於1993年，久已遠離格鬥擂台的街頭戰士Ryu/隆(安德魯小路 飾)及Ken/肯馬斯特斯(諾亞森迪尼奧 飾)，竟接受神秘女子春麗(Callina Liang 飾)的邀約，重披戰衣參加新一屆的「世界戰士錦標賽」；再次面對連場拳拳到肉、命運與怒火交織的殘酷較量。然而，在這場激戰背後，還隱藏著一個致命陰謀，逼使他們不僅要面對彼此，還要直面過往的夢魘。如果不能過關斬將，他們的生命以及與他們關連的一切，都會玩完！