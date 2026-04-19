李居明難忘帶蓋鳴暉龍貫天演粵劇 《特朗普5.0》6月公演

「新光當代戲劇節」將於今年6月9日至14日在西九文化區舉行，上演的劇目包括《粵劇特朗普5.0》、《蝶海情僧》及《金玉觀世音》。今日李居明大師率領有份參演的大老倌出席記招，為戲劇節宣傳，包括有《蝶海情僧》的蓋鳴暉及梁心怡、《金玉觀世音》的藍天佑和鄭雅琪，當然還有《粵劇特朗普5.0》龍貫天、陳鴻進及江欣燕。眾人更以戲中的造型現身，江欣燕再次以「街市早苗」的造型出現，而當她分享時，也不忘90度鞠躬。

李居明表示安排了三套最厲害的戲寶在「新光當代戲劇節」上映，一方面可以讓人懷緬新光，亦可以欣賞粵劇高水準的演出。問到類似以新光為主題的戲劇節會否成為年度項目，甚或乎定期會安排，他表示已入紙申請年底及農曆新年的檔期，但仍未獲批，自己亦與幾位粵劇界巨星商討演出，現時最主要是場地問題，令他無法作出預告。 他坦言一直在物色合適的地方可以演出粵劇，他指新光黃埔的頂樓是可以改建成800人的劇場，但一切仍在研究當中。他又提到東九龍有一個新場地，但場所負責人表示地方不適合粵劇演出。他說︰「東九佢哋話個演出(場地)係適合世界性、大型嘅，我哋有同嗰邊傾過，但暫時都未能夠得到排期、合作。」

提到《蝶海情僧》曾在日本、新加坡演出，大師坦言是人生最光輝的其中一件事，便是帶領龍貫天、蓋鳴暉到日本演出粵劇，自己也很懷念這套戲的日本字幕。他沒想過日本的民眾會愛聽粵曲，可能覺得歌曲似日本傳統的音樂。然而因為要帶個百人去日本演出，酒店及機票佔了很重的成本，所以難以常到海外演粵劇。蓋鳴暉續指日本人近乎沒有機會接觸廣東大戲，加上自己的角色原型是日本太子，很感謝大師當時的安排，讓日本當地的民眾欣賞到。

龍貫天稱當年大師帶她到日本演出《粵劇毛澤東》，因為劇目內容是說毛澤東3個愛情故事，於是大師把劇名改為《夢之戀人》，很多人看過都很喜歡。大師表示《粵劇毛澤東》的劇本最寫得最好，所以明年新年會篤定龍貫天演《粵劇毛澤東》。江欣燕(欣欣)聽到他們曾去日本演出之後，立即首相上身，表示會叫國會的人全力支持。欣欣表示很開心再次參與《粵劇特朗普》，「再演出會好少少，期待之後嗰3場，好似去玩咁！」 由於蓋鳴暉不停叫大師不要退休，她表示如果大師退休，相信大家少了很多樂趣。她說︰「佢係好難得不計成本、出錢出力、自己寫埋劇本，係好難得嘅投資、係難得嘅老闆，唔係我擦佢鞋！有邊個做得到，唯獨是李居明大師，所以千祈唔好退休，你乖乖地繼續寫！」問到龍貫天是否會角逐連任八和會館主席，以及如何看羅家英宣布競爭主席一職，他僅表示今天只跟情僧、觀音傾下偈，其他的事日後再談。