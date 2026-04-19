陳鴻進連演三套新光經典劇目 藍天佑盼有新場予粵劇演出

「新光當代戲劇節」將於今年6月9日至14日在西九文化區舉行，上演的劇目包括《粵劇特朗普5.0》、《蝶海情僧》及《金玉觀世音》。今日李居明大師率領有份參演的大佬倌出席記招，為戲劇節宣傳，包括有《蝶海情僧》的蓋鳴暉及梁心怡、《金玉觀世音》的藍天佑和鄭雅琪，當然還有《粵劇特朗普5.0》龍貫天、陳鴻進及江欣燕。眾人更以戲中的造型現身，江欣燕再次以「街市早苗」的造型出現，而當她分享時，也不忘90度鞠躬。

陳鴻進有份參與3套劇目，笑謂大師太掛住他，令他可以在不同劇目作嘗試，他又指李居明大師的思維很跳脫，每次都要花心機去摸索個角色，多謝大師給他。由於今次要兼顧3套劇目，自己要好好安排時間，他又特別大讚藍天佑和鄭雅琪兩位是很出色的演員，自己跟他們合作時也感到很有活力，看到粵劇界很有希望。

藍天佑透露在《金玉觀世音》要應付大量咒語及手印，令他大感新鮮。鄭雅琪坦言當初大師教她說出那些咒語時，她要用手機拍下回家不停唸，來到今次是第三度重演，有種愈演愈愛的感覺。梁心怡透露過去曾參與大師的時事粵劇，今次是參演傳統戲寶，自己亦發現大師的粵劇充滿佛理，有些戲可能是搞笑、浪漫愛情，但背後都有一個訊息要帶出，相信觀眾看完之後都會有很多深的感受。對於大師在活動上多次點名大讚她，心怡表示多謝大師的欣賞，自己亦會竭盡所能去演出。

陳鴻進希望大師可以找到一個類似新光的場地，因為現時的場地欠缺靈活性，很多都要按規矩、手續要處理，盼大師可以找到一個場地，令業界可以有個方便的地方排期演出，同時亦可以給予粵劇演員有個提升能力及知名度的地方。

藍天佑續指新光戲院的意義很重大，是最後一個民營粵劇演出場地，新光結業代表民營的場地已告一段落。他指粵劇文化與香港的歷史息息相關，粵劇來自民間雅俗賞的一種藝術，如果這門藝術沒有一個民間場地是有所欠缺，希望大師及有能力的人士可以令「新光」重現。