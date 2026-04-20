山本彩專訪｜展望下一個十年 香港行食硬炸饅頭

日本女子組合NMB48的昔日一姐山本彩，昨日(4月19日)在香港東九文化中心舉行首次香港個唱，是她自2017年的NMB48香港演唱會後，闊別9年再見香港粉絲。
山本彩甫抵達香港後立即在IG打卡，此行亦有抽時間接受《am730》訪問，她對於相隔多年再到香港，彩姐坦言：「對香港印象，因為已相隔了9年，當一落機後，在機場即重拾那種感覺，回憶返晒嚟，好懷念。」問到出發前有否上網搜尋香港的相關資訊，她表示網上有很多有關香港的資料，她自己亦有有研究過關於美食、景點等，雖然今次時間不多，但都想海洋公園消除一下壓力，亦希望可以食炸饅頭配煉奶，因為自己很喜歡吃甜的食物。
山本彩大讚香港fans好熱情，例如去機場接機，她認為明明是為粉絲提供娛樂，但香港粉絲總會比她付出更加多，今次她亦收了鮮花、信，感受到大家的愛。今年7月14日是其33歲生日，山本彩將於武道館舉行單飛十周年演唱會，時間愈見迫近，她令開始有點焦慮及著急，同時在準備時候也感到期待，目前最緊要是要調理好自己身體，當日一定不可以生病，現階段開始勤力做gym鍛鍊身體，好好管好自己健康。
問到今後的發展大計，彩姐自言本身其中一個目標就是開亞洲巡迴，今年趁10周年完成這個目標，她期望日後能在日本國內走遍47個都道府縣開show，亦希望有機會去自己未曾去過的國家跟大家交流。展望下一個十年，她說：「完成武道館開演唱會這個重大目標後，希望下一個十年嘅時候，亦可以完成今時今日定下的目標，我不希望自己攞年齡做一個藉口，認為每個時候都可以update自己，有一個全新嘅自己。」談到空餘時間如何放鬆自己，她會儘量讓自己享受假期，多數會做gym、按摩、美容，還會帶愛犬親親大自然。