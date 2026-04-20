山本彩專訪｜展望下一個十年 香港行食硬炸饅頭

日本女子組合NMB48的昔日一姐山本彩，昨日(4月19日)在香港東九文化中心舉行首次香港個唱，是她自2017年的NMB48香港演唱會後，闊別9年再見香港粉絲。

山本彩甫抵達香港後立即在IG打卡，此行亦有抽時間接受《am730》訪問，她對於相隔多年再到香港，彩姐坦言：「對香港印象，因為已相隔了9年，當一落機後，在機場即重拾那種感覺，回憶返晒嚟，好懷念。」問到出發前有否上網搜尋香港的相關資訊，她表示網上有很多有關香港的資料，她自己亦有有研究過關於美食、景點等，雖然今次時間不多，但都想海洋公園消除一下壓力，亦希望可以食炸饅頭配煉奶，因為自己很喜歡吃甜的食物。