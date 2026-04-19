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娛樂
出版：2026-Apr-19 17:00
更新：2026-Apr-19 19:00

金像獎2026．紅地毯｜古天樂宣萱成焦點 女星中門大開超清爽 衛詩雅衣著失手

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爾冬陞率領一眾金像獎董事局成員出席紅地毯。(周令知攝)

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44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026419日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。大會安排了強尼、沈殷怡（Shirley）擔任紅地毯主持，而網上平台主持陣容，就換上全新陣容，由身兼演員及主持的吳肇軒、網絡名人筆華棋（Matt Chung），搭配「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin）。

紅地毯開始前，幾位網上主持在場記者互動之餘，也不忘與網民熱身。今年紅地毯的焦點放在古天樂及宣萱會否手拖手到場。有fans更特別包下遊艇，掛上《尋秦記》字眼的banner為電影造勢。

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《尋秦記》應援船在維港海上。(林俊源攝)

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在最佳新演員方面，李佳芯憑《金童》入圍，她與《女孩不平凡》鄧濤、《給愛麗絲》蘇子茵同樣以黑色晚裝示人，Ali以露肩黑色連身晚裝出場，高貴又大方，鄧濤是黑色大露背，蘇子茵就以黑色吊帶裙配上黑色唇膏大行型格風。《逆轉上半場》周衹月以白色的晚裝登場，陪她出場的梁雍婷就以型格的西裝造型現身，胸部僅以兩條黑色布打交叉，稍有不慎陷走光邊緣。

《世外》團隊帶埋小鬼上場，童童穿上中式設計的白色禮服，泰妹的打扮最清涼，中門大開，隨即惹來大量閃光燈。

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泰妹 (林俊源攝)

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梁雍婷(林俊源攝)

中門大開系列︰

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黑色、see-through系列︰

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今年不少女星以全黑晚裝示，如舒淇、賈曉晨、周秀娜等。《尋秦記》一眾演員登場時，郭羨妮、滕麗名都是黑色晚裝示人。至於網民期望古天樂與宣萱手拖手出場，可惜大家未能集氣成功。宣萱與頒獎嘉賓李心潔同樣是以黑白晚裝示人，雖然款式不同，但顏色配搭就撞到正。

至於今年女配角大熱門的衛詩雅衣著失手，除了髮型予人剛洗完頭外，衣著亦令她顯老。一眾女星打扮比較好看的有紅地毯主持沈殷怡及影后大熱門廖子妤。

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黑色晚裝系列︰

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衛詩雅see through出席金像獎

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金像獎紅地毯女星集合︰

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