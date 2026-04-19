鍾嘉欣等張栢芝13年 終於同台唱《任何天氣》

鍾嘉欣演唱會佛山站邀請到張栢芝擔任嘉賓

鍾嘉欣的「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」佛山站生日限定場昨晚假嶺南明珠體育館舉行，反應熱爆，全場座無虛席。作為生日限定場，鍾嘉欣驚喜邀請了張栢芝與曾比特擔任嘉賓，她與栢芝合唱《任何天氣》掀起全晚高潮！ 鍾嘉欣揀選佛山舉行演唱會，源於她喜歡這地方：「上年第一次開演唱喺佛山，好好反應，所以今年都揀呢個地方作起點，今次呢個場館有7千人，第一次挑戰咁多觀眾，事前已好期待，加上佛山呢個地方好有人情味、生活節奏又舒服，仲有好多美食，雙皮奶真係好好食。」

讚曾比特靚聲 為了帶給佛山觀眾驚喜，鍾嘉欣在服裝上煥然一新，歌單亦新增6首新歌，還特別加插一節勁歌熱舞發放正能量；不過論到最意想不到的，莫過於獲兩位重量級嘉賓張栢芝與曾比特登場。鍾嘉欣表示：「兩位嘉賓都係我非常想合作嘅人。我喺社交平台睇過曾比特演出，佢把聲好靚，好欣賞佢，我好好奇佢把攣髮係咪真，一見到佢就想親手摸下；而栢芝，我2013年喺香港開演唱會已經邀請佢做嘉賓，不過嗰時佢檔期唔得，一直都想再邀請佢，今年再嘗試搵佢，佢真係好Sweet，一口就答應，仲話只要佢個期得，啲工作調前調後，佢都會100%支持，我聽到佢咁講，覺得好感動同窩心。」

提到栢芝，鍾嘉欣表示入行初透過朋友認識對方，是她心中一位大姐姐，好有愛、好願意幫人，她說：「以前當我遇到難題時會請教佢，佢都會俾意見我。今時今日再見，呢個大姐姐嘅感覺，仲加咗一種好媽媽嘅親切，作為一個媽媽，佢係我學習對象。」鍾嘉欣與栢芝合唱兩首歌曲，《目的地》和《任何天氣》，「《任何天氣》係我有私心，希望栢芝可以唱呢首歌俾我聽，因為歌詞好有正能量。」至於鍾嘉欣就跟曾比特合唱黎明金曲《夏日傾情》，她還笑言跟曾比特合唱，有種找回初戀感覺。

為Keep Fit謝絕蛋糕 問到剛於4月9日生日的鍾嘉欣如何慶祝？她表示：「喺香港簡簡單單咁過，好多朋友約我慶祝，但因為今次個唱關係，自己想閉關練舞同歌，唔想食咁多蛋糕，因為要Keep Fit。」