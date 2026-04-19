sica何洛瑤新歌《深宵便利愛》翻唱Rick Astley金曲 借出叱咤獎座邀三男拍MV

sica何洛瑤最近忙於演出舞台劇《三一萬能合》，唱而優則演的她繼年初推出的《失真模式》後，近日推出本年度第二首派台歌《深宵便利愛》，原曲是Rick Astley的經典金曲《Never Gonna Give You Up》，專誠邀請新合作的王樂儀填詞、Dick Wong編曲、周錫漢任監製，擦出非一般愛火！

斟版權超過半年 談到新歌《深宵便利愛》，sica說：「我一聽到原曲便覺得要找女性填詞人執筆，加上自己一直有留意樂儀填的歌曲，便跟隨直覺邀請她參與，樂儀亦一口答應。雖然是舊歌，但歌詞是描述當代年輕人的戀愛觀，感覺新鮮又有趣！」sica續指單是洽談版權已花了超過半年時間：「因為要取得原曲版權需要很多溝通與協調，起初打算一邊製作一邊等版權，心想若然未能成功獲批版權便當是賺取經驗，處理了足足半年，終於等到好消息，相當感恩！」

為了配合原曲《Never Gonna Give You Up》的復古曲風，新歌《深宵便利愛》的MV大玩懷舊風，sica在MV中化身戀愛腦的便利店店員，不斷幻想自己與男顧客墮入愛河，更會以那些年的摺機偷拍心儀對象的俏臉，玩味十足！sica透露：「為何今次MV選用懷舊風格呢？因為原曲耳熟能詳，所以MV刻意營造出大家熟悉的感覺，搭配熟悉的旋律，於是選擇使用古董摺機作道具，同時向經典港產片致敬！」sica又親解邀請唐浩然與張毓軒(Shin)擔任男主角的原因：「故事講述我在偷拍的過程中，已經FF跟他們談了一百萬場戀愛。Shin的外型極貼近大家在社交網站上羅列出的理想型，所以純情長髮音樂男『檸檬』非他莫屬；另一位一定是花心壞男孩『荔枝』唐浩然。」

導演邀米爺登場 至於第三位男主角「憂鬱Boy」，則是導演精心為sica準備的驚喜！導演知道sica一直欣賞林家謙，於是秘密安排有「JFFT林家謙」之稱的米爺以家謙經典造型現身。sica坦言米爺的出現令她演出大打折扣：「米爺絕對是我的理想型，搞笑得來又毒舌，而且他的演出相當出色，我只要看著他便會忍俊不禁，我真的很失敗，哈哈！至於米爺為甚麼要拿著我的叱咤獎座呢？當然是應導演要求，於是我便拿了當年得到的「叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎」做道具，如果硬要解釋的話，我唯有承認自己很想得獎，也集氣想米爺獲獎，代表愛情在我心目中跟叱咤獎座同等重要，希望今年愛情事業兩得意，成功出Pool，大家祝福我吧！」

雖然在新歌《深宵便利愛》的MV中有三位男神相伴，艷福無邊，但sica自爆在現實生活中並非進擊型：「我從沒偷拍過心儀男生，因為自己偏向跟喜歡的人保持距離，越喜歡便越離得遠，屬於冷靜型！我極其量只會不斷留意對方的社交網站更新再截圖保存，幻想自己有份參與對方的人生，相信各位姊妹們對於這種『偷望戀情』也感同身受吧！不過隨著年紀漸長，近年開始覺得與其密切追蹤對方的社交網站，不如面對面交談更實際，所以現在的我會建議一律不追看、不瘋狂，平淡的愛情才是最美好！」《深宵便利愛》已在各大音樂平台上架。