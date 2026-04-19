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娛樂
出版：2026-Apr-19 18:39
更新：2026-Apr-19 18:39

金像獎2026｜張繼聰緊張到腸胃炎「謝安琪」失蹤有回應 李佳芯否認跟黃浩簽約

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張繼聰與李佳芯憑《金童》角逐電影獎項。(林俊源攝)

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44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026419日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。張繼聰憑《金童》角逐男主角，李佳芯則角逐「最佳新演員」，而阿聰參與的《世外》亦有份角逐多個獎項。

李佳芯表示第一次行紅地毯，感到很開心，她表示過去行紅地毯是夜晚，今次是黃昏兼在維港，心情很輕鬆。她表示有提名已經當贏了，所以會以享受的心情參與。阿聰表示出街遇到不同人為他打氣，令他心情不自覺緊張起來。他透露昨日腸胃炎，但不承認是緊張所致，並稱如果獲獎會在場內咆哮。他表示如果失落獎項會繼續努力。

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問到為何太太謝安琪沒有出席，令人不禁想起日前一位同名同姓的女士失蹤，阿聰指太太因為流感未愈，自己及太太也收到不少朋友傳來尋人的新聞，自己開心得知該名人士已尋回。他表示今晚太太未能出席感到遺憾，笑謂驚太太會錯失重要時刻。

談到李佳芯加盟黃浩的公司，她表示不是加盟，只是跟對方有一些合作，沒有加盟、簽約。問到是否如傳聞中拍三部，她說︰「傾緊」，至於薪酬上，她稱如今市道可以拍戲已經很開心，金額是其次。問到阿聰如今晚贏到古天樂，會否加價，他表示︰「我唔加價……住！但依家呢啲期間共度難關啦！」

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