金像獎2026｜廖子妤遇強勁對手 章子怡突然現身頒獎禮勝券在握

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚(19日)假香港文化中心隆重舉行，多位闊別香港影壇的紅星均有現身，舒淇、李心潔、章子怡等也有現身紅地毯盛會，有份爭影后的陳法拉亦專誠返港參與頒獎禮，場面星光熠熠。
舒淇為自己首次執導作品《女孩》參與金像獎，她重返自己電影事業的起點，自言感受良多，她直認視香港為第二個家。今日舒淇以一身「導演look」登場，全黑打扮再架上黑超，十足「女版王家衛」。
章子怡紅毯受訪
在芸芸女星中，從馬來西亞來港發展多年的廖子妤(Fish)，一身搶眼晚裝閃耀紅地毯，今次她憑《像我這樣的愛情》被視為影后大熱之一，入圍最佳女主角的其他對手還有《醬園弄‧懸案》的章子怡、《贖夢》的陳法拉、《水餃皇后》的馬麗及《無名指》的許恩怡。雖然被不少圈中人睇好，可是Fish能否封后似乎遇到暗湧；事關有傳今屆影帝、影后會是梁家輝及章子怡，而章子怡今日卻突然現身盛會，並踏上紅地毯受訪，顯得勝券在握。事實上，章子怡為《醬園弄‧懸案》破格演出贏盡讚賞，早前先後贏得香港電影編劇家協會大奬的2025年度最佳電影角色獎、以及第1屆CMG中國電影盛典年度劇情電影女演員，今日現身金像獎被指繼《一代宗師》後再奪金像影后可謂十拿九穩！章子怡至今已兩度成為金像獎最佳女主角，先憑王家衛的《2046》成為2005年度金像影后，對上一次靠王家衛另一代表作《一代宗師》兩度封后。