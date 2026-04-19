金像獎2026｜廖子妤遇強勁對手 章子怡突然現身頒獎禮勝券在握？

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚(19日)假香港文化中心隆重舉行，多位闊別香港影壇的紅星均有現身，舒淇、李心潔、章子怡等也有現身紅地毯盛會，有份爭影后的陳法拉亦專誠返港參與頒獎禮，場面星光熠熠。

舒淇為自己首次執導作品《女孩》參與金像獎，她重返自己電影事業的起點，自言感受良多，她直認視香港為第二個家。今日舒淇以一身「導演look」登場，全黑打扮再架上黑超，十足「女版王家衛」。