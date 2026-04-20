鄧紫棋G.E.M.憑小說《啟示路》獲刀鋒圖書獎 直言受寵若驚

香港歌手鄧紫棋G.E.M.日前在社交平台上發文，宣布她的小說《啟示路》榮獲2025年度刀鋒圖書獎，成為年度科幻類別的獲獎作品。她在文中表達了自己的驚喜與感激，直言這是她的第一個文學獎項，並形容自己「難以置信、受寵若驚、欣喜若狂」。
科幻小說《啟示錄》基於專輯故事創作
鄧紫棋在去年1月12日的直播中提到，這部小說是基於她專輯《啟示錄》的故事而創作。她表示，為了撰寫這本小說，她開始研究量子力學、宇宙起源及人工智慧等領域的知識，並於去年4月15日完成了小說的寫作。
鄧紫棋日前在社交平台上分享了創作過程中的心路歷程，提到這是她首次用純文字來表達自己的想法，與世界分享她的創意。她形容這段創作旅程充滿挑戰，但同時也帶來了許多新鮮的滿足感。鄧紫棋表示，作為一位成熟的音樂人，她對自己的音樂有足夠的自信；然而，作為新人作家，每一份評價都會影響她的信心與動力。
恒藏版銷量超過20萬
據悉，《啟示路》是一部長篇科幻小說，內容跨越科學、哲學與神學，講述主角在虛擬世界「樂土」中尋找愛情、存在與真實的探索故事。根據鄧紫棋工作室發布的消息，該書分為平裝版及恒藏版兩種，預售開始後，恒藏版的銷量迅速突破20萬冊。
刀鋒圖書獎由《新周刊》自2021年創設，旨在表彰優秀的文學作品。
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