鄧紫棋G.E.M.憑小說《啟示路》獲刀鋒圖書獎 直言受寵若驚

香港歌手鄧紫棋G.E.M.日前在社交平台上發文，宣布她的小說《啟示路》榮獲2025年度刀鋒圖書獎，成為年度科幻類別的獲獎作品。她在文中表達了自己的驚喜與感激，直言這是她的第一個文學獎項，並形容自己「難以置信、受寵若驚、欣喜若狂」。

科幻小說《啟示錄》基於專輯故事創作

鄧紫棋在去年1月12日的直播中提到，這部小說是基於她專輯《啟示錄》的故事而創作。她表示，為了撰寫這本小說，她開始研究量子力學、宇宙起源及人工智慧等領域的知識，並於去年4月15日完成了小說的寫作。