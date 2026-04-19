金像獎2026｜舒淇獲頒最佳新導演 鄧濤大熱拎新演員

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日（19日）假香港文化中心隆重舉行。由陳奕迅以《致明日的舞》拉開序幕，之後李芯駖、梁仲恆、邱彥筒（Marf）及黃梓樂四位一同上台隨Eason的歌聲起舞。
大會邀請陳可辛頒發「新晉導演」及「最佳新演員」，分別由舒淇憑《女孩》、鄧濤的《女孩不平凡》奪得。舒淇在台上接過獎項後，表示自己30年前在金像獎獲頒新演員及女配，30年後又再拎多一個新人獎，「好多謝金像獎，好多謝香港支持我嘅朋友，我係最老嘅新導演，唔係你哋唔好，係我太好！」
她在後台分享得獎感受，笑言自己年紀大要返屋企瞓覺。當被問老公馮德倫，她笑指最近重返樂壇的老公現在要做Idol，正在後台等出場表演，又稱會跟馮德倫影同框照，並說：「唔影相到時俾人話我哋感情有問題。」
鄧濤多謝《女孩不平凡》的台前幕後，多謝整個團隊，多謝導演願意相信她這個沒有任何保證的人，自覺幸運遇到一位出色演員韓寧。她表示在這個工業是新人，但過去都一直有參與不同短片電影拍攝，包括鮮浪潮同埋港台外判系列等，很多謝不同平台讓年青熱愛電影的創作人可以實踐及獲得拍攝經驗，她提到許多人對於香港電影業的未來充滿擔憂，並表示：「我只能好無知地透過經驗去表達我嘅感受，而我過往嘅拍攝經驗遇到好多有才華同有魅力嘅年輕創作人，我深信同以前唔一樣，但一定會有一番新嘅景象，我對未來係充滿希望，我仲係相信有UFO！」
鄧濤於後台受訪時表示好開心，打算約朋友飲酒慶祝，跟《女孩不平凡》的團隊見面。她特別想多謝戲中的拍檔台灣女星韓寧，「出色美麗有才華，跳舞又好睇。」她表示剛拍完一套電影，稍後會參與劇集拍攝。