金像獎2026｜舒淇獲頒最佳新導演 鄧濤大熱拎新演員

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日（19日）假香港文化中心隆重舉行。由陳奕迅以《致明日的舞》拉開序幕，之後李芯駖、梁仲恆、邱彥筒（Marf）及黃梓樂四位一同上台隨Eason的歌聲起舞。

大會邀請陳可辛頒發「新晉導演」及「最佳新演員」，分別由舒淇憑《女孩》、鄧濤的《女孩不平凡》奪得。舒淇在台上接過獎項後，表示自己30年前在金像獎獲頒新演員及女配，30年後又再拎多一個新人獎，「好多謝金像獎，好多謝香港支持我嘅朋友，我係最老嘅新導演，唔係你哋唔好，係我太好！」