金像獎2026｜《風林火山》12項提名連掃9個獎 Juno難忘坂本龍一最後身影

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日（19日）假香港文化中心隆重舉行。由陳奕迅以《致明日的舞》拉開序幕，大會率先頒發「新晉導演」及「最佳新演員」，分別由舒淇憑《女孩》、鄧濤的《女孩不平凡》奪得。之後再頒發「最佳衣著獎」，得獎者是杜德偉（Alex）及衛詩雅。
其後大會先後頒發「最佳服裝造型設計」、「最佳視覺效果」、「最佳美術指導」、「最佳音響效果」、「最佳攝影」、「最佳男主配角」、「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳原創電影音樂」，均由《風林火山》奪得。不過「最佳攝影」的Sion Michel、Richard Bluck及「最佳剪接」的張叔平均沒有到場，麥浚龍亦沒有派人上台代領，要由頒獎者拿走，場面一度尷尬。
Juno代坂本龍一、Nate Connelly上台領「最佳原創電影音樂」，他語帶哽咽表示Nate身處在英國，未能出席頒發禮，而坂本龍一是他一位很敬重、視為人生最榮幸可以合作的前輩。他表示拍《風林火山》時，跟對方聯絡，盼他可以為這部電影做配音，他回憶當時坂本龍一表示自己身體不好，不能飛太遠地方，所以他專程飛到東京跟對方洽談，對方更連續彈了6小時。他很記得當時坂本龍一跟他說︰「如果方向唔啱，你即刻剎停，我即刻改過另一個音樂風格。」他又提到大家今次可以合作到，是因為對方也很愛落雪的地方，可惜自己的身體已經不能再去凍的地方。最後他說︰「一個獎我代佢哋多謝大家。好似呢部電影對白一樣：『散聚有時』Thank you。」