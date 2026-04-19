金像獎2026｜《風林火山》12項提名連掃9個獎 Juno難忘坂本龍一最後身影

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日（19日）假香港文化中心隆重舉行。由陳奕迅以《致明日的舞》拉開序幕，大會率先頒發「新晉導演」及「最佳新演員」，分別由舒淇憑《女孩》、鄧濤的《女孩不平凡》奪得。之後再頒發「最佳衣著獎」，得獎者是杜德偉（Alex）及衛詩雅。

其後大會先後頒發「最佳服裝造型設計」、「最佳視覺效果」、「最佳美術指導」、「最佳音響效果」、「最佳攝影」、「最佳男主配角」、「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳原創電影音樂」，均由《風林火山》奪得。不過「最佳攝影」的Sion Michel、Richard Bluck及「最佳剪接」的張叔平均沒有到場，麥浚龍亦沒有派人上台代領，要由頒獎者拿走，場面一度尷尬。