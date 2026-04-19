金像獎2026｜杜德偉入行41年 憑《風林火山》奪男配角

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日(19日)假香港文化中心隆重舉行。衛詩雅與梁雍婷頒發「最佳男配角」，並由杜德偉憑《風林火山》贏得。這是杜德偉入行以來首次獲得金像獎男配獎項，《風林火山》截至現時為止已奪得5個獎項，同時他今晚亦獲得「最佳衣著獎」。
杜德偉表示已經很久沒有在香港演出，今年是他入行41年，這個獎對他而言是非常有意義，他按捺住情緒說︰「其實我係諗咗好多嘢講，但而家唔記得晒。」他很多謝麥浚龍寫了這麼出色的劇本，並特別多謝梁家輝︰「我第一時間去佢屋企分享角色嘅諗法，嗰個過程係非常精彩。我好想同大家分享，因為太長太清楚啦！如果有機會同大家做一個專訪先講，最後我要多謝我靈魂伴侶我太太同埋我個乖仔，永遠係我最強嘅後盾，多謝大家。」
杜德偉在後台受訪時，獲阿正頒Lego花束，兩人興奮在Lego金像女神像合照。Alex表示入行41年，很久沒試過如此緊張，可能是首次提名非音樂獎項。他分享演戲的啟蒙，他憶述2003年與吳孟達合作《邊城小子》，「我哋拍咗兩個半月，朝夕相對，深深俾佢對演戲嘅誠意啟發咗，佢送咗本書俾我，叫《演員的自我修養》，原來我喺2003年以前，唔知咩叫演員，之後我每次演出 都想做到稱職嘅演員應該要做嘅嘢。呢個獎係我返嚟拍戲嘅第一個獎，對我意義非凡嘅獎。」
他補充在台上多謝梁家輝的故事：「我第一次收到個劇本，當時已經個梁家輝有份演出，我第一時間請教佢，我哋係好熟，曾經好多人認錯我哋佢用咗一晚嚟分享佢對呢個角色嘅睇法。佢用咗4、5個演繹方法嚟試，心理、情感、擺位全部都唔同，一個影帝用咁多唔同方法去試演你嘅角色，係好震撼，我呆咗。佢做完仲叫我演一次，我連對白都未記得。呢個經驗好難忘，係《風林火山》帶俾我。」