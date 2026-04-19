金像獎2026｜杜德偉入行41年 憑《風林火山》奪男配角

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日(19日)假香港文化中心隆重舉行。衛詩雅與梁雍婷頒發「最佳男配角」，並由杜德偉憑《風林火山》贏得。這是杜德偉入行以來首次獲得金像獎男配獎項，《風林火山》截至現時為止已奪得5個獎項，同時他今晚亦獲得「最佳衣著獎」。

杜德偉表示已經很久沒有在香港演出，今年是他入行41年，這個獎對他而言是非常有意義，他按捺住情緒說︰「其實我係諗咗好多嘢講，但而家唔記得晒。」他很多謝麥浚龍寫了這麼出色的劇本，並特別多謝梁家輝︰「我第一時間去佢屋企分享角色嘅諗法，嗰個過程係非常精彩。我好想同大家分享，因為太長太清楚啦！如果有機會同大家做一個專訪先講，最後我要多謝我靈魂伴侶我太太同埋我個乖仔，永遠係我最強嘅後盾，多謝大家。」