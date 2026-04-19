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娛樂
出版：2026-Apr-19 21:41
更新：2026-Apr-19 21:41

金像獎2026｜上屆影后衛詩雅執阿嬌二攤 憑《再見UFO》奪最佳女配角

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《再見UFO》原本屬意Twins拍住Shine合作，最後改由衛詩雅取代阿嬌演女配角。

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《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚(19日)假香港文化中心舉行，去年憑《破·地獄》首奪影后的衛詩雅(Michelle)再下一城，以7年前拍下的《再見UFO》勇奪最佳女配角，打敗幾位強勁對人，包括《尋秦記》的滕麗名、《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜。

由朱栢謙、朱栢康、白只、楊偉倫等組成的組合朱凌凌負責揭曉最佳女配角，衞詩雅跟《破·地獄》阿哥朱栢康擁抱後，她表示：「首先多謝朱凌凌，我要多謝金像獎嘅評委們，多謝《再見UFO》嘅導演梁栢堅，多謝監製Amy姐，多謝你哋願意七年前相信我比呢個咁好發揮嘅角色我，希望我唔會令你哋失望。多謝《再見UFO》嘅團隊，多謝戲裏面所有演員，編劇同埋工作人員，多謝高登先、多謝我公司同埋老闆，仲有經理人團隊們。多謝我嘅屋企人，多謝我嘅老公一直陪伴住我，仲要多謝喺我演藝路上已經俾咗一啲鼓勵我支持過我，同埋俾咗啲機會我嘅所有導演同前輩，仲有監製真係好多謝你哋。其實呢個劇本係七年前，好多謝七年前幫我爭取角色嘅經理人，當時其實我係處於一個好迷惘嘅階段，我好好珍惜呢個機會，有段時間我都好緊張做得唔夠好，所以我今日好慶幸可以因為呢個角色企喺呢個台上面，總算係對七年前嘅自己一個交代，最後我會繼續做一位好演員，希望有機會演落去，多謝大家！」

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衛詩雅靠7年前拍下的《再見UFO》勇奪最佳女配角。

《再見UFO》贏最佳編劇

由蔡卓妍(阿Sa)、徐天佑、黃又南主演的《再見UFO》，衛詩雅曾直認是執阿嬌(鍾欣潼)二攤挑戰片中的情婦角色，該片監製錢小蕙早前在謝票場大讚衛詩雅表演很好，錢小蕙(Amy)亦提到電影於2019年未能上映時，自己很遺憾未能為Michelle爭取到「最佳女配角」的提名，當時稱：「我覺得我係欠咗佢，希望呢部戲能夠比番（提名）佢。佢個角色係base on一啲人，係好唏噓。」

另外，最佳編劇由《再見UFO》的錢小蕙、江皓昕奪得，二人從衫袋拿出得獎名單。錢小蕙多謝台前幕後，是大家成就了《再見UFO》的劇本，亦特別多謝自己的家姐及丈夫一直以來無限量支持。她亦感謝身邊的好友、工作人員，並說︰「多謝我出生同長大嘅城市，香港！原來幻想真係可以帶來希望，多謝UFO！」

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江皓昕更向家人致歉，表示自己埋首創作時，會發脾氣，承諾會「改過自身」。他感謝黃精甫導演多年來像兄長一樣，並多謝古天樂一直的支持和催稿，他表示會努力。此外，他提到自己是寫小說出身，所以很多謝他的讀者。

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