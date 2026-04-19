金像獎2026｜上屆影后衛詩雅執阿嬌二攤 憑《再見UFO》奪最佳女配角

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚(19日)假香港文化中心舉行，去年憑《破·地獄》首奪影后的衛詩雅(Michelle)再下一城，以7年前拍下的《再見UFO》勇奪最佳女配角，打敗幾位強勁對人，包括《尋秦記》的滕麗名、《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜。

由朱栢謙、朱栢康、白只、楊偉倫等組成的組合朱凌凌負責揭曉最佳女配角，衞詩雅跟《破·地獄》阿哥朱栢康擁抱後，她表示：「首先多謝朱凌凌，我要多謝金像獎嘅評委們，多謝《再見UFO》嘅導演梁栢堅，多謝監製Amy姐，多謝你哋願意七年前相信我比呢個咁好發揮嘅角色我，希望我唔會令你哋失望。多謝《再見UFO》嘅團隊，多謝戲裏面所有演員，編劇同埋工作人員，多謝高登先、多謝我公司同埋老闆，仲有經理人團隊們。多謝我嘅屋企人，多謝我嘅老公一直陪伴住我，仲要多謝喺我演藝路上已經俾咗一啲鼓勵我支持過我，同埋俾咗啲機會我嘅所有導演同前輩，仲有監製真係好多謝你哋。其實呢個劇本係七年前，好多謝七年前幫我爭取角色嘅經理人，當時其實我係處於一個好迷惘嘅階段，我好好珍惜呢個機會，有段時間我都好緊張做得唔夠好，所以我今日好慶幸可以因為呢個角色企喺呢個台上面，總算係對七年前嘅自己一個交代，最後我會繼續做一位好演員，希望有機會演落去，多謝大家！」