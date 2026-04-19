金像獎2026｜廖子妤來港14年 演腦性麻痺角色首封影后

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚(19日)假香港文化中心舉行，本年度最佳女主角由廖子妤(Fish)大熱奪得，今屆爭影后的還有《醬園弄‧懸案》的章子怡、《贖夢》的陳法拉、《水餃皇后》的馬麗及《無名指》的許恩怡。
36歲的Fish從2012年起從馬來西亞來港發展，2017年先以電影《骨妹》入圍金像獎最佳女配角，2022年廖子妤分別以電影《梅艷芳》及電影《智齒》雙料入圍金像獎的最佳女配角，最後憑電影《梅艷芳》中的「梅愛芳」一角榮獲最佳女配角，今次她在《像我這樣的愛情》中扮演天生患有腦性麻痺的女主角，賽前已被視為影后大熱，結果一如所料首封影后。
差啲忘記多謝男友
廖子妤上台後分享得獎感言：「多謝，我有準備㗎！呢段時間我個人好亂啦！我一路喺度消化緊呢件事，就話我係大熱，好睇好我終於有得提名，我係好怕好多眼睛注意，我好鍾意做戲，我最驚嘅嘢同埋我最鍾意嘅嘢係同我好相沖，我係好想試吓，我覺得人一世物一世，我好多謝香港電影金像獎頒呢個獎俾我，多謝你哋投票俾我，我要多謝英皇電影，多謝文創產業主，導演我突然之間唔記得你個名，好對唔住，多謝關錦鵬先生，多謝波仔，多謝所有支持我嘅人，我嘅屋企人我嘅爸爸媽媽，我要好多謝佢哋，我要獻俾我爸爸媽媽，佢哋好相信我，從來冇懷疑我嘅決定，我要做嘅嘢就要做，多謝天下一公司，我一定有甩漏，我之後再補啦！」此時台下有人大叫「小野」，Fish才恍然大悟說：「係呀！我仲要多謝我男朋友小野，多謝你日日都同我傾偈同埋無限量嘅支持，我上次係33屆提名最佳新演員，今次係第44屆，希望仲有第70屆我可以繼續參與金像獎！」