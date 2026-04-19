金像獎2026｜廖子妤來港14年 演腦性麻痺角色首封影后

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚(19日)假香港文化中心舉行，本年度最佳女主角由廖子妤(Fish)大熱奪得，今屆爭影后的還有《醬園弄‧懸案》的章子怡、《贖夢》的陳法拉、《水餃皇后》的馬麗及《無名指》的許恩怡。

36歲的Fish從2012年起從馬來西亞來港發展，2017年先以電影《骨妹》入圍金像獎最佳女配角，2022年廖子妤分別以電影《梅艷芳》及電影《智齒》雙料入圍金像獎的最佳女配角，最後憑電影《梅艷芳》中的「梅愛芳」一角榮獲最佳女配角，今次她在《像我這樣的愛情》中扮演天生患有腦性麻痺的女主角，賽前已被視為影后大熱，結果一如所料首封影后。