金像獎2026｜梁家輝憑《捕風追影》5度封帝 古天樂慘遭滑鐵盧

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日(19日)假香港文化中心隆重舉行。由謝霆鋒頒發「最佳男主角」，之後由韋羅莎聲演金像獎女神，向他詐型很久沒有拍香港電影，隨後霆鋒逐一簡單介紹四位影帝候選人的特色。最後由梁家輝憑《捕風追影》奪得「最佳男主角」，這亦是他第5次獲得影帝殊榮。

他上台望一望獎項便說︰「ok，very good！」，他表示今年是香港電影金像獎第44屆，亦是他入行第44年，這個獎項對他別具意義。他語帶哽咽說︰「就算攞唔攞到，呢次提名都係我終身榮耀！」他先後多謝有份投票的評委以及觀眾，亦多謝《捕風追影》的導演、台前獲好的團隊，感謝成龍的成家班，他們設計的精彩反應，才可增加他的角色狠的強度。

他亦感謝戲中的養子，令他更有角色「傅隆生」的感覺，此時李哲坤在台下流出兩行眼淚。他特別多謝這幾年跟住他的經理人仇小姐，「佢捱咗我好多怪責、責罵，多謝你Elaine！」他亦特別多謝家人，他說︰「我最應該多謝係我屋企人，我兩個女，我兩個女婿，我兩個孫......(望一望手錶)唔好打電話俾我啊而家......尤其係我太太，佢忍咗我44年……(鞠躬)好多謝！」語畢，梁家輝眼泛淚光高舉獎項說多謝！至於古天樂的《尋秦記》雖獲11項提名，但全都食白果收場，他憑《私家偵探》成為今屆大熱，可惜最後不敵梁家輝。