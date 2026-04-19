金像獎2026｜《再見UFO》奪最佳電影共掃五獎 梁栢堅獲頒最佳導演

童星站台分享喜悅

最佳導演梁栢堅上台領獎發表感言：「得到呢個獎都係好多謝我個屋企人同埋太太，做電影呢行唔容易，尤其是做到待業率問題非常之高，喺最困難嘅時候試過三年冇工作，我太太一路俾我浮沉落去，呢個獎有一半係屬於你(太太)，我亦都要多謝我個女，我有個想法一定要我下一代係值得睇嘅，多謝！多謝呢套戲一路帶住我嘅吳宇森導演，我由第一副導演第二副導演，跟住做到策劃同埋編劇，都有唔知幾多年。佢冇話俾我聽應該點樣做導演，我跟住佢呢10幾年裏面，觀察到同埋身上學到個人之處，點樣尊重一部電影同埋鏡頭，亦都非常多謝徐克導演，雖然冇同佢做過正式嘅副導演，喺佢公司裏面係學到好多題材係可以發揮，真係千變萬化，同埋好多嘅啟發。多謝編劇同埋監製，好難得呢套戲係講香港人嘅故事，亦都多謝《再見UFO》嘅幕後團隊都好用心，我應該仲有好多人多謝，但係我實在講唔到落去。」