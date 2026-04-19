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娛樂
出版：2026-Apr-19 23:02
更新：2026-Apr-19 23:02

金像獎2026｜《再見UFO》奪最佳電影共掃五獎 梁栢堅獲頒最佳導演

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《再見UFO》奪最佳電影共掃五獎。

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《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚(19日)假香港文化中心舉行，高先電影發行、於7年前拍下的《再見UFO》勇奪多項殊榮，除了最佳編劇、最佳女配角及黃淑蔓唱出的《華富一號》成為最佳原創電影歌曲外，67歲的梁栢堅憑住《再見UFO》亦首次成為最佳導演，該片還贏得最佳電影，共掃5項大獎。

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童星站台分享喜悅

最佳導演梁栢堅上台領獎發表感言：「得到呢個獎都係好多謝我個屋企人同埋太太，做電影呢行唔容易，尤其是做到待業率問題非常之高，喺最困難嘅時候試過三年冇工作，我太太一路俾我浮沉落去，呢個獎有一半係屬於你(太太)，我亦都要多謝我個女，我有個想法一定要我下一代係值得睇嘅，多謝！多謝呢套戲一路帶住我嘅吳宇森導演，我由第一副導演第二副導演，跟住做到策劃同埋編劇，都有唔知幾多年。佢冇話俾我聽應該點樣做導演，我跟住佢呢10幾年裏面，觀察到同埋身上學到個人之處，點樣尊重一部電影同埋鏡頭，亦都非常多謝徐克導演，雖然冇同佢做過正式嘅副導演，喺佢公司裏面係學到好多題材係可以發揮，真係千變萬化，同埋好多嘅啟發。多謝編劇同埋監製，好難得呢套戲係講香港人嘅故事，亦都多謝《再見UFO》嘅幕後團隊都好用心，我應該仲有好多人多謝，但係我實在講唔到落去。」

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頒獎禮尾聲，公布本年度壓軸大獎最佳電影，大會安排金燕玲、李心潔一同頒發最佳電影殊榮，古天樂的賣座電影《尋秦記》最終卻未有奪獎，結果由《再見UFO》獲頒最佳電影。監製錢小蕙、導演梁栢堅、編劇江皓昕等率領片中演員及7年前的四位童星站台分享喜悅。

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