金像獎2026｜黃淑蔓拎獎講起老竇朱栢康爆哭 黃又南未能獲獎感失落

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）圓滿結束，《再見UFO》在金像獎上橫掃多個大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳女配角」及「最佳原創電影歌曲」。眾人出席慶功宴時，情緒高漲，朱栢康更飲到面紅紅。

黃淑蔓演繹的《再見UFO》主題曲《華富一號》奪得「最佳原創電影歌曲」，她在台上講感言時，提起爸爸也有到場，此時鏡頭拍到朱栢康在台下爆哭，當他得知鏡頭拍住他時，令朱栢康又哭又笑，黃淑蔓只好笑笑口表示多謝，場面好笑又尷尬。 朱栢康解釋︰「當然，我唔係淑蔓嘅Daddy。點解會喊，因為崔展鴻係相識多年嘅好兄弟，同佢經歷太多嘢，見到佢拎獎我係好感動！好彩係嗰個moment先影我喊，喺之前個moment係伏喺白只到喊到……」並笑謂白只被他喊濕晒件衫，所以沒有出席慶功宴。他稱「朱凌凌」跟崔展鴻相識於微時，所以白只安慰他時也表示明白他的感受。

朱栢康考慮拍喊戲 黃淑蔓表示當下以為朱栢康被她的親情感動到，一提到爸爸便哭，記者建議她下次見到朱栢康時，叫他做daddy，朱栢康即謂「唔好！叫到老晒！」朱栢康表示今次另一件開心的事是頒獎給衛詩雅。他坦言自己當下按捺住情緒，怕自己哭，「我眼濕濕呀！」 朱栢康被問到有沒有考慮拍喊戲，他稱有不少導演叫他拍喊戲，在旁的黃淑蔓即邀請他先拍MV，飲到好high的朱栢康即答應。當聞言沒有甚麼資金時，他即謂要一封利是便可。黃淑蔓入圍兩次均獲獎，她盼下次可以包辦曲、詞、編、監登上頒獎台。

黃又南替錢小蕙開心 黃又南坦言過去幾年一直看住錢小蕙為電影遇到不同的問題奔波，所以聽到獲「最佳電影」、「最佳編劇」時，已跟錢小蕙擁抱。對於自己未能獲獎，他坦言有些失落，但自己會繼續努力。提到當年扮演他們的小演員一齊上台，問到日後會否相約再慶功，又南透露得知對方要應付DSE，所以未有參與慶功。他稱以前見到這名小演員是非常好動活躍，如今長大之後比較文靜，相信是考DSE的原故。 衛詩雅表示很高興從朱栢康手上接過獎項，自己當下都很緊張，幸有他給予的大擁抱。由於她上次透露未有收到電影邀約，她表示最近已收到劇本。