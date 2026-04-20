阿正化身無雙表姐現身金像獎 望憑獨特喜感進軍影壇

DJ黃正宜（阿正）昨日（19日）應玩具公司之邀擔任「LEGO®PLAYMAKER」代表，向獲獎的梁家輝、杜德偉及衛詩雅送上混合品牌元素的花束，現場更有一個由約2萬顆的品牌顆粒拼砌出2.2米高的香港電影金像獎女神獎座，放置於文化中心音樂廳。據了解，動用了約2萬顆粒的香港電影金像獎女神獎座，製作耗時約一個月，而且女神獎座足足高2.2米，製作過程當然要小心處理，尤其是女神高舉明珠的左手亦需要在平衡上做一定的計算。

阿正專誠復刻了經典賀歲片《家有囍事》中的「無雙表姐」造型上陣，搭配由顆粒拼砌而成的玫瑰造型手鐲與心口針，莊重同時不失玩味！阿正說：「當我得悉有機會以品牌代表身份第一次參與金像獎盛事後，當堂尖叫兼高呼『阿媽我得咗喇！』超級興奮！為了隆重其事，我當然要悉心打扮一番，正所謂『個個都靚女，唔通個個都做到靚女咩？』所以我決定放棄『Bad Girl佬』本色示人，改以玩味造型向香港電影致敬，而《家有囍事》正正是我最喜歡的港產片，當中由影后毛舜筠飾演的『無雙表姐』更是一絕，Man得來又帶點溫柔，跟我不謀而合，所以決定以『無雙表姐』造型登場，看看能否在後台遇上我的『家明表哥』，哈哈！」

期間「無雙表姐」阿正代品牌送上特製的花束給「最佳男主角—梁家輝先生」、「最佳男配角—杜德偉先生」與「最佳女配角—衛詩雅小姐」，獻上充滿玩味的摯誠祝賀！阿正說：「能夠親手送花給三位得獎者絕對是我的榮幸，緊張得心跳加速兼手震，三位都是香港電影的推手，地位舉足輕重，自己也是他們的影迷，經常幻想有朝一日可以跟他們演對手戲。想不到如今有機會可以送花給他們，衷心多謝品牌讓我有機會參與香港電影金像獎，近距離接觸一眾出色的電影人，更能將品牌與自己的祝福親自送給幾位得獎者，同時畢生難忘！說不定有導演看到我的喜感，繼而邀請我做女主角進軍影壇。」