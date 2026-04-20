郭晉安孖大仔豪住7500呎總統套房晒父子情 前妻歐倩怡點讚

現年61歲的郭晉安前年與歐倩怡宣布離婚，去年亦告別效力多年的TVB ，轉而投入與胞姊合辦的草姬集團營運事務。雖然公事繁忙，但他亦不忘陪伴一對仔女。近日，18歲大仔郭令山從英國返港，兩父子難得共聚，郭晉安便帶兒子前往澳門享受一趟極盡奢華的親子之旅，更罕有地在社交網公開父子互動影片，盡顯鐵漢柔情一面。

化身頑童爸爸

郭晉安日前在社交網分享片段，見他與兒子入住7500呎的酒店套房，並搞笑寫下「金式森林現實版」。片中，見他以「一鏡到底」快拍，與兒子穿梭整間極盡奢華的總統套房，包括客廳、飯廳、睡房、私人泳池、卡拉OK房等。郭晉安在片中一改平日幕前穩重形象，化身「頑童爸爸」，與身高已超越自己的兒子郭令山展開連場追逐戰，二人一時在寬敞大廳來回跑來跑去，一時又撲上巨型睡床上，畫面搞鬼又溫馨。

父子無所不談

期間，父子二人又上演了一場「桌球對決」與「K房較量」，郭晉安自封「K歌之王」，又將兒子稱為「K歌之王子」；片段尾聲，兩父子坐在房間促膝長談「未來大計」、「娛樂熱話」以至「國際大事」，父子無所不談，感情深厚，足見父子情未受父母分開影響。不少網民都紛紛留言大讚：「似兄弟多過父子」，而前妻歐倩怡亦點讚短片。