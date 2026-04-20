中年好聲音4｜羅天宇又Rap又跳緣盡24強 陳懿德現身打氣超sweet

《中年好聲音4》昨（19日）播映「團隊搶分戰」下半場，上演「尤淑情隊」Vs「吳亦偉隊」，戰況相當激烈。全晚焦點所在是「尤淑情隊」羅天宇Vs「吳亦偉隊」蔡宓婕，兩人出場前都賣關子準備了「秘密武器」，結果有評審形容兩人對決似「老虎咬兔仔」！ 首先出場的「獅子王」羅天宇，一改之前唱抒情路線，破格戴上黑超及穿上皮褸，化身「未來戰士」單膝跪地出場，獻唱《Why You Gonna Lie》大騷Rap功，唱到尾段更大跳勁舞，引來全場喝采。專程到場支持天宇的緋聞女友陳懿德與「東張女神」鄧凱文亦睇到勁開心，陳懿德更歡呼兼拍掌。

羅天宇有一個男團夢 談及選歌原因，天宇自爆一直有個男團夢：「咁多年後，有機會嚟到呢個舞台，咁我梗係要追吓夢啦。」希望以不一樣的羅天宇帶給觀眾驚喜。五位評審都讚天宇的破格演出很精彩，張佳添指天宇適合走偶像路線，但要提升實力：「雖然我覺得你揀呢首歌幾冒險，但又真係畀到耳目一新嘅感覺我哋。你踎喺度唱係好型，但會犧牲咗少少用氣，嗰一段啲氣會少少弱咗啲。」並指天宇的吐字及氣息方面仍需改善。海兒則指天宇Rap佔了多數，唱的部分太少：「所以你唱嗰部分一定要唱得好好多。」

現居澳門的蔡宓婕賽前接受製作組訪問，她表示參加《中4》前任職售貨員及駐唱歌手，覺得日與夜的身份大為不同，晚上走上舞台唱歌有變身的感覺：「無論日夜，我盡量做好自己嘅角色。」蔡宓婕老公是葡萄牙人，兩人用英語溝通，她坦言語言問題曾對這段感情卻步：「我一開始係唔想同佢拍拖，唔想講英文，我都驚我鬧交嘅時候會輸。」如今兩人育有一名可愛囝囝，蔡宓婕感謝參賽期間老公做最強後盾，讓她無後顧之憂投入比賽：「如果我冇先生咁撐我、支持我，我真係做唔到。」

回到比賽，宓婕以驚人爆發力及超強變奏演繹張學友經典快歌《愛火花》，加上與樂隊完美配合，達到「人Band合一」境界，無論唱功或台風都充滿感染力！周國豐大讚宓婕唱出自己的味道，更形容她與天宇的對戰有「老虎咬兔仔」的感覺。張佳添直言睇宓婕演出睇到好爽，更說：「你係我心目中嘅Top 3」！最終宓婕成功俘虜一眾評審，勇奪全晚最高95分，揮贏天宇的87分之餘，更奪得MVP殊榮！