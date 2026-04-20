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娛樂
出版：2026-Apr-20 15:30
更新：2026-Apr-20 15:30

鄭秀文大馬完騷曬弗爆「老鼠仔」 為一粒榴槤喊：簡直係噩夢！

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鄭秀文大馬完騷曬弗爆「老鼠仔」。

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鄭秀文（Sammi）一連兩場馬來西亞演唱會昨晚圓滿結束，向來對飲食管理嚴謹的她，完騷後第一件事竟然是想吃榴槤，Sammi在社交網透露：「而家梗係休息食嘢，想飲少少紅酒，但我間酒店原來嚴禁榴槤，簡直係惡(噩)夢！所以就打算上車表演食榴槤，但係唔知個司機介唔介意，如果佢好介意我就冇得食。」

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籌備啟德個唱

Sammi在演唱會上，見觀眾席的壯觀燈海不禁感動落淚，她表示：「見到燈海，畢竟人，人係有感情，所以你feel到觀眾對你嘅support，同埋嗰個真心，自己都好感動。」她又指自己當晚狀態大勇：「我今日嘅Energy level係高到不得了，但係都係日子有工，平時training做得足，運動量夠，所以返去繼續努力。」她亦不忘感謝大馬觀眾送給她一個難忘又開心的夜晚。

回到酒店後，向來以「鋼條身材」的Sammi不忘對鏡自拍，大騷手臂結實的肌肉線條，盡顯弗爆身段，她在帖文中以電影《夜王》角色「V姐」自稱，並表示：「V姐(ah mi)這些日子，馬不停蹄。身心累爆。這兩晚完成了大馬演唱會，非常高興，不過真心累，concert 裡毫不留力啊！」她指回港後給身心小休十天，然後會開始唱片的事宜，以及為即將舉行的啟德演唱會閉關訓練。

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